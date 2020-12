La ricerca del cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi si sta creando. Sembrano essere presenti alcuni ex cavalieri che negli scorsi anni corteggiavano Gemma Galgani. Dopo l’abbandono di Alessia Marcuzzi il ruolo sembra essere passato alla bellissima Ilary Blasi molto amata per la sua schiettezza, come abbiamo visto anche nelle precedenti edizioni del Grande Fratello Vip.

A questo punto sembrerebbero esserci alcuni pezzi da novanta nella lista dei possibili concorrenti, alcuni presi proprio dallo studio di Uomini e Donne. Girano infatti, molti rumors riguardo i nomi di questi personaggi e due in particolare avrebbero frequentato e amato una colonna portante del dating. Parliamo proprio di Gemma Galgani. La dama del parterre over che frequenta lo studio da ben oltre dieci anni dove, tra delusioni e false speranze non è riuscita quasi mai a trovare l’amore.

Due sue ex cavalieri infatti, sembrano essere in lista per sbarcare proprio nel nuovo programma Mediaset: L’Isola Dei Famosi. Di quali ex cavalieri stiamo parlando?

Ex cavalieri di Gemma Galgani pronti all’Isola Dei Famosi

Insomma, Maria De Filippi li fa conoscere tramite il suo programma e altri li fanno naufragare. Intorno al percorso amoroso di Gemma vi sono stati due volti molto noti: Giorgio Manetti e Nicola Vivarelli. Quest’ultimo è più giovane di lei ma sceso lo stesso per corteggiarla perché incuriosito dal suo carattere sempre giovane. Queste indiscrezioni sono state riportate da Gossip e Tv, ma soprattutto dal settimanale Nuovo Tv e ci ha dato delle notizie molto interessanti. Ovviamente i nomi che vi faremo in seguito sono ancora tutti da confermare. Noi ci teniamo ad avvertirvi che questi sono solo rumors che girano ormai da diverso tempo.

Insomma, vi sono molti personaggi nel mondo dello spettacolo usciti da Uomini e Donne che sembrerebbero trovarsi nella lista dei possibili concorrenti. Il Trono Over e quello Classico sono stati rastrellati a dovere e questo sono alcuni nomi: Lucas Peracchi, Lorenzo Riccardi, Giavanna Abate, Angela Nasti, Sossio Aruta e Andrea Cerioli. In aggiunta troviamo: Asia Argento, Mariagiovanna Elmi, Biagio D’Anelli ed Eleonora Giorgi. Proprio quest’ultima avrebbe la possibilità di partecipare assieme a suo figlio e a sua nuora, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, i quali si sono conosciuti ed innamorati proprio al Grande Fratello Vip.