Frasi sulla famiglia – La famiglia è il nostro paracadute, è composta dalle uniche persona che ci troviamo quando tutto va a rotoli, è composta da quelle uniche persone che gioiranno veramente davanti ad un nostro successo. Spesso però quel che trascuriamo maggiormente è la famiglia ed è sbagliato. In questi giorni natalizi, in cui ci troviamo con la famiglia intorno non possiamo non dedicare un pensiero alla famiglia.

Frasi sulla famiglia: ecco le migliori di oggi 23 Dicembre