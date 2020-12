Gf Vip 5, Andrea Zelletta ha dimenticato Natalia Paragoni? I rumors

Il Gf Vip 5 è sempre attento alle storie d’amore e non solo a quelle nate nella Casa. I fan in particolare si stanno chiedendo se tra Andrea Zelletta e la fidanzata Natalia Paragoni sia tutto finito. I motivi sono molti, fra cui anche alcune dichiarazioni di Alfonso Signorini.

Il conduttore del Gf Vip 5 si è lasciato infatti sfuggire alcuni rumors su un particolare concorrente, che di fronte alla possibilità di entrare nel reality si sarebbe dichiarato pronto a lasciare la fidanzata. Si tratta davvero di Andrea Zelletta?

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, il sospetto grazie alle parole di Signorini

Da diverso tempo ormai non si fa che parlare della possibilità che tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sia tutto finito. La ragazza è stata colpita da forti polemiche già diversi mesi fa, quando il fidanzato è entrato ufficialmente a far parte del Gf Vip 5. Diversi ammiratori infatti avevano espresso il loro biasimo per l’assenza di supporto da parte di Natalia, che in quel periodo preferiva usare i social per parlare di se stessa e delle proprie giornate. All’epoca però aveva smentito ogni possibile frattura con Andrea, anche se non è riuscita a dissipare i dubbi di molti. Ora sono le parole di Alfonso Signorini a ritornare ad accendere il gossip sulla coppia: che cosa ha dichiarato il conduttore a Casa Chi?

“C’è un vippone nella casa di adesso che alla mia domanda diretta al provino se entri nella casa del Grande Fratello Vip con la tua fidanzata come la metti?”, ha raccontato il presentatore, “Mi ha risposto io me la dimentico appena entro nella casa”. Interpellato da Gabriele Parpiglia, Signorini ha preferito non rivelare il nome del concorrente. Sappiamo solo che si trova ancora in gioco e che potrebbe essere lo stesso che durante il provino aveva già manifestato una predilezione per il Gf Vip 5 piuttosto che per la fidanzata. I dubbi che si tratti quindi di Andrea Zelletta si fanno sempre più accesi, anche perchè la Paragoni ha sbottato con un “Non ho più parole” nella sua ultima Storia su Instagram.