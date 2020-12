Gf Vip 5, Pierpaolo Pretelli riceve un messaggio da Elisabetta?

Il Gf Vip 5 continua a parlarci della liason tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima si è presentata nella Casa in più di un’occasione per mettere i puntini sulle i con l’ex velino, con cui sembrava essere nata una love story.

Pierpaolo Pretelli sembrava inoltre aver sviluppato un interesse romantico per Giulia Salemi, salvo poi mettere le mani avanti e indietreggiare su tutto. Nel frattempo ha ricevuto due aerei sospetti che potrebbero essere collegati alla Gregoraci.

Pierpaolo Pretelli, aerei sospetti al Gf Vip 5: messaggio dalla Gregoraci?

Al Gf Vip 5 non mancano possibili colpi di scena, soprattutto se si parla di Pierpaolo Pretelli e di Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima ha lasciato la Casa da alcune settimane, ma ha avuto modo di ritornare a parlare con l’ex velino. In particolare, nell’ultima occasione ha sottolineato che non sarebbe ritornata ancora una volta. In realtà appare difficile che l’ex gieffina non verrà interpellata anche nel corso delle prossime settimane, proprio per via di quello che sarebbe nato nel loft fra lei e l’ex velino. Quest’ultimo infatti ha ricevuto due aerei nella giornata di oggi, con altrettanti messaggi che potrebbero essere stati inviati proprio dalla Gregoraci.

“Pierpa vola solo”, c’era scritto in uno degli striscioni. La frecciatina è abbastanza chiara e si riferisce al legame instaurato tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Il primo messaggio invece potrebbe essere stato mandato da alcuni ammiratori: “Pierpaolo uomini veri come te. Non sei solo, noi con te”. I social però si stanno concentrando ovviamente sul primo dei due striscioni, soprattutto per scoprire se la showgirl sia davvero responsabile di tale missiva. Del resto anche il diretto interessato sembra aver dato per scontato che sia proprio la Gregoraci l’autrice del messaggio ‘segreto’. Dopo aver osservato l’aereo, ha affermato “Lei mi chiama Pierpa, me l’ha mandato lei. Mi tremano le gambe”.