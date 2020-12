Lorella Cuccarini un’urgente operazione:” Dimagrivo ogni giorno di più”

Lorella Cuccarini ha raccontato di come la sua carriera sia stata ostacolata da una malattia che l’ha spaventata molto, portandola ad affrontare un’urgente operazione. Tutti noi conosciamo l’immensa bravura della ballerina che porta dietro con sé una carriera da novanta vista la sua grande passione che l’ha sempre accompagnata nel corso della sua vita. Infatti, già all’età di nove anni si avvicina alla danza innamorandosene perdutamente, mentre solo qualche anno dopo approda in tv conoscendo anche la grande Raffaella Carrà.

Ciò che l’ha sempre distinta è la sua positività e il suo bellissimo sorriso, lo stesso che ricorderanno chi negli anni ’80 accendeva la televisione e la vedeva a fianco a Pippo Baudo. È proprio in quegli anni che diventa una vera e propria ballerina e showgirl del mondo dello spettacolo italiano, da quel punto in poi non si è mai fermata. Lorella ha ottenuto davvero tanti successi e i suoi ruoli sono stati differenti, ma sempre importanti per il suo bagaglio.

Lorella Cuccarini un’urgente operazione

Ad oggi la sua rivincita ad Amici di Maria De Filippi dove svolge il ruolo di insegnante di ballo. Un’insegnante diversa però, proprio per questo spesso in conflitto con il carattere deciso e categorico della sua collega Alessandra Celentano. Sì, perché lei è amorevole e cerca sempre di creare un rapporto dolce e pacifico con i suoi alunni, senza però rendere vani i lavori e la fatica che impegna. Insomma, sembra quasi essere una seconda madre per i ragazzi e le ragazze del talent, cerca di spronare tutti a dare il massimo consigliando di accettare i propri difetti per renderli un punto di forza.

Ma c’è un ostacolo che ha dovuto affrontare nella sua vita che l’ha spaventata molto soprattutto nel riguardo della sua salute e carriera. Proprio il sorriso che l’ha sempre contraddistinta è venuto a mancare spaventata dalla notizia di una malattia che l’ha portava a stare sempre più male. Questo è stato il suo racconto:” Così ho superato la malattia. Dimagrivo ogni giorno di più ma pensavo fosse solo un problema di stress. Sono dall’endocrinologo per fare una visita di routine: – Signora Cuccarini, ha un nodulo alla tiroide. Lo spessore è già di alcuni centimetri, deve sottoporsi ad altri accertamenti con urgenza. La storia della mia tiroide perduta oggi però la racconto col sorriso”. Fortunatamente l’operazione è andata bene e ad oggi è solo un lontano ricordo.