Lucrezia Comanducci perde la pazienza | Dama fuori controllo a Uomini e Donne

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, Lucrezia Comanducci perde la pazienza e decide di smettere di corteggiare Armando Incarnato. Ma cosa ha fatto il cavaliere per far perdere le staffe in questo modo alla corteggiatrice romana? Lucrezia, solitamente, è timida e pacata, ma questa volta non è riuscita a contenersi e ha tirato fuori la grinta nascosta.

La dama romana è tornata a Uomini e Donne solamente per corteggiare Armando Incarnato, superando il suo disagio verso il contesto televisivo. Lucrezia, infatti, aveva deciso di abbandonare il programma perché non si sentiva se stessa e non riusciva a esprimersi nello studio di Uomini e Donne. Dopo diverse settimane di assenza, però, la dama è tornata sui suoi passi e Armando è stato felice di accoglierla.

Lucrezia Comanducci perde la pazienza a Uomini e Donne

Da quel momento, tuttavia, sono nate parecchie incomprensioni tra dama e cavaliere. Armando, in particolare, ha espresso molti dubbi sul ritorno di Lucrezia. In un primo momento il cavaliere ha creduto che la dama fosse tornata solo per ricercare visibilità. Ma, al momento, la perplessità maggiore del cavaliere riguarda il fatto che Lucrezia possa decidere di iniziare a corteggiare anche altri uomini oltre lui.

Tuttavia, colui che ha iniziato a uscire con un’altra donna, senza dire nulla a Lucrezia, è stato proprio Armando Incarnato. Perciò, non appena Maria De Filippi annuncia la cosa, Lucrezia Comanducci perde la pazienza e decide di alzarsi dal centro dello studio di Uomini e Donne, per sedersi al suo posto. Per la dama romana arriva anche un nuovo cavaliere, ma Lucrezia decide di non tenerlo in studio, perché non è il suo tipo.

Lucrezia ha spiegato che anche la redazione l’ha incoraggiata a guardarsi intorno nel parterre maschile, tuttavia, lei ha risposto che non le piace nessuno come Armando. In ogni caso, Lucrezia ha affermato, anche con parole forti, che non vuole essere presa in giro da Armando. La dama non ha gradito le omissioni del cavaliere ed è sembrata decisa a mettere fine alla conoscenza per voltare definitivamente pagina.