Nino Frassica: chi è l’ex moglie Daniela Conti? Tutto su di lei

By

Nino Frassica è un attore italiano molto noto ed apprezzata dal pubblico. Il grande attore ha origini siciliane, precisamente messinesi ove è nato l’ 11 Dicembre 1950.

Nino Frassica è stato sposato in prime nozze con Daniela Conti, un’ attrice che ha avuto notorietà principalmente tra gli anni Ottanta ed i primi anni Novanta. L’ attrice è stata al centro della ribalda anche per stata appunto la moglie del grande attore siciliano.

Daniela Conti è nata il 19 novembre del 1958 quindi ha compiuto 62 anni.

Daniela ha recitato insieme al suo ex marito nel film Il Bi e il Ba dove c’era anche Maurizio Nichetti. Nel 1994 inoltre ha recitato nel film di Enrico Oldoini Miracolo italiano. L’ultima apparizione da attrice risale al 2000 quando era stata tra gli attori occasionali della serie Don Matteo nell’episodio dal titolo Stato di ebrezza.

La coppia è stata sposata dal 1985 al 1993, ed il loro matrimonio è finito all’improvviso. Nino Frassica ha molto sofferto per la fine del loro matrimonio, tanto che è stato da solo per molti anni prima di rifarsi una vita.

La coppia nel corso del matrimonio non ha avuto figli.