Oroscopo 2021 – I segni che andranno incontro ad un anno di properità: ecco quali sono

E’ un po’ quello che si augurano tutti a prescindere, affrontare un anno o un periodo di tempo in generale che non porti a novità eclatanti ed al contrario riesce a garantire un periodo di prosperità e soddisfazioni sia dal punto di vista sentimentale che economico.

In sostanza, esattamente l’opposto di quello che è stato il 2020 per una larga fetta delle persone. Il 2021 viene già visto con ottimismo, tuttavia per alcuni profili caratteriali, legati ad un segno zodiacale in particolare, sarà particolarmente prosperoso.

Acquario

Se avete fatto degli investimenti nel corso del 2020, questi ripagheranno gli sforzi con tutta probabilità già nei primi mesi del prossimo anno, a patto che decidiate di seguirne i progressi con attenzione. Il 2021 può rappresentare per voi una vera e propria rinascita prima di tutto finanziaria.

Leone

Un grande comunicatore come il Leone è stato inevitabilmente limitato dalla natura stessa dei mesi che abbiamo attraversato, visto che il Covid ha “imbrigliato” la natura sbarazzina e combinaguai dei nati sotto questo segno. In ogni caso ci sarà tempo per rimediare, e il prossimo anno saprà regalarvi soddisfazioni anche dal punto di vista sentimentale.

Scorpione

Se l’ultima parte del 2020 è stata particolarmente stressante per i numerosi impegni, il 2021 gradualmente ma in maniera costante non seguirà questo trend, bensì quello opposto: la situazione lavorativa si stabilizzerà e potrà regalarvi numerose soddisfazioni, in cambio di un’abnegazione che non dovrà mai mancare.

Vergine

In maniera forse inaspettata (dato la loro indole eccessivamente pessimista) anche i nati sotto il segno della Vergine potranno sorridere e smettere di preoccuparsi insistentemente come avvenuto finora. Il segreto di un anno ricco di soddisfazioni sarà nella vostra capacità di coniugare a dovere la vita personale e quella lavorativa.