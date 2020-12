Oroscopo Paolo Fox – domani giovedì 24 dicembre 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 24 dicembre 2020. Siamo arrivati alla vigilia di Natale. Quali sorprese riserveranno le stelle a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Il Leone e lo Scorpione dovranno avere prudenza, mentre la Vergine avrà una giornata positiva. La Bilancia dovrà cominciare a ritrovare la fiducia nel domani. Se vuoi approfondire, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto ai 4 segni di mezzo.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 24 dicembre 2020: Leone

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai fare attenzione, sennò finirai nel mezzo di una discussione. Evita le complicazioni, facendo scivolare addosso le provocazioni, le frecciatine di chi ti è ostile. Certo, no è sempre facile, calcolando che sei circondato o che nemmeno in famiglia riesci ad avere dei punti di riferimento. Venere in aspetto favorevole sta portando l’amore in primo piano: continua così!

Previsioni Paolo Fox domani giovedì 24 dicembre 2020: Vergine

Domani sarà finalmente una giornata più positiva rispetto a quelle appena trascorse. La Luna in aspetto interessante ti regalerà energia e una buona vitalità. In amore servirà molta cautela, perché negli ultimi tempi potresti avere avvertito una sgradevole distanza tra te e il partner. Questa sensazione ti ha suscitato nuovi dubbi e pensieri. Sii prudente!

Oroscopo domani giovedì 24 dicembre 2020: Bilancia

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai sforzarti di ritrovare più fiducia nel tuo futuro. Chissà che non arrivi un regalo speciale nei prossimi giorni! È vero, hai ancora molte difficoltà non superate, ma stai per cominciare un periodo più felice. Il successo arriverà, ma dipenderà in parte anche dalle tue capacità. Giove e Saturno non saranno più contrari, ma tu dovrai metterci del tuo.

Oroscopo domani giovedì 24 dicembre 2020: Scorpione

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani sarai molto pensieroso. Dovrai usare la massima cautela, soprattutto in amore e in famiglia. Se qualcosa non va nei rapporti, dovrai fare particolare attenzione fino a sabato, altrimenti rischierai di riversare la tua grande agitazione nelle relazioni con gli altri. Cerca di avere più pazienza!