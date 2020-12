Quali sono i segni più maturi dello zodiaco? Scoprilo con questa lista!

Non sempre l’età anagrafica riflette appieno le attitudini dell’età “celebrale” e caratteriale: alcune persone sono infatti considerabili molto maturi anche in giovane età, al punto da guadagnarsi l’appellativo di “giovani vecchi”. Solitamente chi è naturalmente maturo tende a prendere decisioni con l’utilizzo della ragione e non dell’impulso e reagisce con modi tempestivi ma mai eccessivi alle avversità. Essendo appannaggio di alcuni profili in particolare, è possibile fare una lista con i segni zodiacali più maturi in assoluto.

Bilancia

Al netto di alcuni atteggiamenti non particolarmente “seriosi” e anche un po’ spontanei, i nati sotto il segno della Bilancia sono molto affidabili e di parola, conoscendo fin dalla giovanissima età l’importanza degli impegni presi e della parola data. Non sono affatto “ombrosi” e amano divertirsi ma senza mai dimenticare le priorità.

Leone

Non dissimile il discorso per i Leone che di fatto hanno una personalità prorompente e talvolta ingannevole, dato che ad una prima occhiata possono sembrare totalmente fuori controllo e sempre pronti a scherzare. Quando c’è realmente bisogno di loro, tornano immediatamente maturi e all’occorrenza austeri.

Capricorno

Ecco chi palesa una personalità responsabile e rispettosa in ogni cosa che fanno: nulla viene lasciato al caso dato che il Capricorno è sintomo di un affidabilità e serietà. Riesce a dividere al meglio i vari impegni ed ha sempre un “piano B”, in caso di avversità.

Vergine

Di fatto Vergine vive in un contesto molto serio, quasi austero, la maggior parte del tempo: anche quando si dedica allo svago ed al relax lo fa in modo apparentemente controllato, quasi frenato. E’ sicuramente il segno più responsabile in assoluto.