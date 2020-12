Samantha De Grenet a rischio squalifica al Grande Fratello Vip dopo le parole rivolte nei confronti di Stefania Orlando. Le due donne all’interno della casa più spiata d’Italia si sono lasciate andare a una discussione in cucina che è poi proseguita in giardino.

A scatenare l’ennesima e definitiva litigata però, è stata Samantha De Grenet che davanti agli altri inquilini ha descritto Stefania Orlando come una persona “psicopatica”. Le parole della nuova arrivata hanno così trovato tutta risposta della ex conduttrice che ha esordito di star calma e soprattutto di stare molto attenta alle parole visto che, a casa ci sarebbe suo figlio a guardarla. L’intromissione di suo figlio nella discussione ha così dato modo a Samantha di esplodere definitivamente, lanciando accuse ma soprattutto minacce di morte. Quali sono state le sue affermazioni?

Samantha De Grenet a rischio squalifica: La minaccia a Stefania Orlando

La showgirl arrivata da poche settimane ha fin da subito creato delle dinamiche poco serene all’interno del Grande Fratello Vip e durante la serata di ieri è arrivata l’ultima dura accusa. Dopo un intero giorno di discussioni contro Stefania Orlando, Samantha ha dato vita ad alcune affermazioni che hanno spinto gli utenti social a richiedere l’ennesima squalifica.

In giardino Samantha ha così dichiarato: “Se devi tirare fuori mio figlio, mia madre, mio padre o la mia famiglia in queste situazioni io ti asfalto. Potrei metterti le mani addosso. Mi tiri fuori mio figlio (riferito a Stefania, ndr) in una discussione dicendo ‘ah che insegnamenti dai a tuo figlio’. Oh ma io ti ucci*o. Cacciatemi, ho detto che la ucci*o. Non me ne frega un ca**o. Cacciatemi.”

Quale decisione prenderà Grande Fratello Vip nei confronti di Samantha De Grenet?