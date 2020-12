Sara D’Amario – Tutto su di lei – Età, marito e figli

Sara D’Amario sarà fra i protagonisti de I Fratelli Caputo, la miniserie di Canale 5, ma in passato l’abbiamo vista in diversi progetti televisivi e dedicati al grande schermo. Per esempio CentroVetrine e Il Commissario Nardone, oppure il film Colpo d’occhio di Sergio Rubini.

Chi è Sara D’Amario? Non solo un’attrice, ma anche una scrittrice del nostro Paese. Il suo debutto nel mondo della letteratura risale infatti al 2009, quando pubblica il romanzo Nitro con l’editore Baldini Castoldi Dalai.

Sara D’Amario: età, marito e figli

Sara D’Amario nasce a Moncalieri il 4 febbraio del ’72 e inizia a muovere i suoi passi nel mondo dello spettacolo negli anni Novanta. Si iscrive infatti alla Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino e consegue il diploma nel ’93. Tutto nascerà da un evento fortuito, un provino che le ha permesso di entrare nella scuola. Lo racconterà lei stessa a La Repubblica: “Ero diplomata al liceo linguistico e, combinazione, proprio quell’anno lo Stabile, di cui Ronconi era direttore, apriva l’accademia per attori. Avevo già frequentato una scuola di teatro amatoriale. Mi son detta: boh, proviamo”. Poi si laurea in Lettere Moderne e si specializza in Drammaturgia nel capoluogo piemontese. Seguono anni in cui si dedica solo al teatro e poi decide di fare il grande salto sul piccolo e grande schermo.

Nel ’98 partecipa infatti al film Jolly Blu di Stefano Salvati, mentre debutta sul piccolo schermo grazie a tre episodi della fiction Distretto di Polizia nel 2000. Quattro anni dopo la troviamo ne Le stagioni del cuore di Antonello Grimaldo, ma è la soap Vivere che le permette di ottenere la popolarità sperata. La vita sentimentale di Sara D’Amario invece è finita poco spesso sotto ai riflettori mediatici. L’attrice è molto riservata, anche se a volte pubblica qualche dettaglio intimo sul suo profilo Instagram. La sua relazione con il regista e produttore francese Francois-Xavier Frantz risale invece a molti anni fa e i due hanno dato alla luce la figlia Venice nel 2009. La coppia ha vissuto per diverso tempo a Parigi, poi l’artista ha scelto di tornare nella sua Torino.