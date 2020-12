Se hai i due Euro di Boccaccio guadagni tanti soldi: ecco quanto…

Anche gli euro possono valere più che discrete somme in particolari condizioni di conservazione, sopratutto quelli commemorativi, categoria che in alcuni casi specifici può rappresentare più che discrete opportunità di guadagno.

2 euro Boccaccio

Ogni paese dell’Unione Europea che utilizza l’Euro come valuta ha nel corso di quasi 20 anni realizzato una quantità variabile di monete commemorative, solitamente realizzate in un numero ben definito di esemplari per omaggiare un personaggio famoso in una ricorrenza particolare o un particolare evento. L’Italia è tra i paesi che ha realizzato più tipi di queste monete esattamente come la moneta da 2 € “Boccaccio”, esemplare realizzato nel 2013 ed emesso il 25 luglio di quell’anno, in occasione dei 700 anni dalla nascita del poeta di Certaldo, e non a caso sulla superficie recante il volto di Boccaccio è impressa la doppia annata 1313 e 2013.

In condizioni di uso comune questa moneta vale poco meno di più del valore nominale, ossia precisamente 2,96 € a causa di una tiratura non esattamente limitatissima (10.000.000 esemplari), e anche in condizioni Fior di Conio non supera la valutazione di 5 €.

Questa moneta all’epoca della realizzazione veniva fornita con uno speciale blister che se ancora intatto e comprensivo della moneta stessa vale circa 30 euro.