Un principe per Natale: trama, trailer e cast del film

Un principe per Natale è il film che Tv8 propone per il suo pomeriggio di oggi, mercoledì 23 dicembre 2020. La pellicola verrà trasmessa alle 16:15 circa ed è diretta da Justin G. Dick. Appartiene al genere commedia e sentimentale e il titolo originale è Christmas with a Prince: Becoming Royal.

La trama di Un principe per Natale ruota attorno a Tasha, una giovane dottoressa che si imbatterà un giorno in Alexander. Quest’ultimo finirà nel reparto di Tasha per sfuggire ai paparazzi. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer e il cast completo.

Un principe per Natale, la trama

Tasha lavora in Pediatria e ha fatto del suo lavoro una vera e propria missione. Crede infatti che possa rendere i bambini più felici solo grazie ai propri sforzi, anche se l’impegno lavorativo le ha impedito di vivere al meglio una vita sentimentale piena e appagata. Un giorno incrocerà lungo la sua strada Alexander Cavalieri, un principe che per sfuggire ai paparazzi verrà ricoverato in Pediatria. L’uomo infatti ha subito un incidente e questo gli permetterà di entrare in contatto con Tasha. Fra i due nascerà presto un sentimento importante, anche se qualcuno sarà pronto ad ostacolarli. La trama di Un principe per Natale ci rivela infatti che la principessa Miranda non sarà affatto contenta della notizia e che farà di tutto per mettere la parola fine alla favola d’amore dei due ragazzi.

Un principe per Natale, il cast completo

Il cast di Un principe per Natale è guidato da Kaitlyn Leeb e Nick Hounslow, rispettivamente nei panni della dottoressa Tasha e del principe Alexander. Al loro fianco troveremo gli attori Josh Dean nel ruolo di Jeff e Anastasia Marinina in quello della principessa Miranda. Sono presenti inoltre gli artisti: Melinda Shankar (Bella); Charles Shaughnessy (re Edward); Liliana Komorowska (regina Olivia); Jack Foley (Ron); Megan Fahlenbock (giornalista); Carina Battrick (Valeria); Jordan Andonov (Mauro); Kiana Edwards (Kyla); Paul Nicholas Mason (annunciatore reale) e Jenny Itwaru (giornalista).