Utilizzare l’aglio per sgonfiare la pancia, le conseguenze sono incredibili

Uno dei fastidi più comuni, anche per chi segue una dieta ferrea, è il gonfiore addominale. Per esempio se si è esagerato un po’ mangiando dei dolci o anche alimenti ricchi di zuccheri. Oppure avete mangiato troppa pasta, che è un alimento ricco di carboidrati complessi che tendono anche ad accumulare molta acqua che causa poi una fastidiosa sensazione di gonfiore. La pancia gonfia, oltre che essere poso attraente, è anche molto fastidiosa. Fa sentire stanchi e appesantiti, e soprattutto quando la giornata da affrontare è lunga e faticosa questo può essere un problema. Ma c’è un alimento comunissimo, presente in tutte le cucine, che può essere utilizzato per provare sollievo, stiamo parlando dell’algio. Ma è vero che l’aglio sgonfia la pancia? All’interno di questo articolo risponderemo a questa e ad altre domande.

L’aglio è in grado di sgonfiare la pancia: verità o falso mito?

Sono in molti gli esperti che consigliano infatti di utilizzare a del semplice aglio. Questo ortaggio ha una pessima fama in realtà. Spesso viene infatti accostato all’alito cattivo, ma non tutti sanno che l’aglio ha delle proprietà naturali antibiotiche. È usato da sempre come rimedio per influenza e raffreddore, ma anche per la cura dei capelli e della pelle grassa. Si tratta di un metodo assolutamente facile e veloce da utilizzare questo comune ma davvero benefico ingrediente naturale è quello di prepararsi una tisana o un infuso. L’ingrediente fondamentale, naturalmente, è sempre qualche spicchio di aglio fresco, ma niente impedisce di unirlo ad altre spezie naturali dalle ottime qualità benefiche come: curcuma, zenzero, peperoncino, ma anche un po’ di miele che sarà ottimo per mitigare il gusto forte dell’aglio.

Proprietà dell’aglio

L’aglio mangiato in questo modo ha tantissime proprietà. Prima di tutto, grazie all’allicina, è utile per combattere artriti e artrosi. L’aglio è anche un grado di accelerare il metabolismo, specie se unito a limone e zenzero, si può infatti realizzare una vera e propria pozione brucia grassi. L’aglio inoltre è un ottimo rimedio per alleviare l’ipertensione e il colesterolo alto ed è inoltre ricco di una grande fonte di vitamine B ed A. Infine, l’allicina combatte lo stress, inoltre protegge il cuore e il fegato. Ecco quindi svelato l’incredibile ingrediente miracoloso che tutti noi abbiamo in cucina e che in grado di sgonfiare la nostra pancia.