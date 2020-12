Babbo Natale segreto: trama, trailer e cast del film

Babbo Natale segreto è il film che Tv8 offre per la sua seconda serata di oggi, giovedì 24 dicembre 2020. La pellicola è diretta da Harvey Crossland e verrà trasmessa attorno alle ore 23:20. Il titolo originale è invece On the Twelfth Day of Christmas, mentre il genere è commedia e sentimentale.

La trama de Babbo Natale segreto ruota attorno a Maggie, una ragazza che ama le festività natalizie. Quando scoprirà che l’amico Mitch non ama più il Natale, deciderà di fargli cambiare idea a ogni costo. La sua missione si trasformerà presto in qualcosa di più. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer originale e il cast completo.

Babbo Natale segreto, la trama

Maggie è una giovane innamorata del Natale e di tutto ciò che ne consegue. Entusiasta da sempre, si ritrova a vivere una gioia ancora più intensa quando scopre che Mitch sta per trasferirsi nella sua stessa città. Scopre però che il ragazzo non ama più il Natale a causa di alcuni eventi traumatici che lo hanno messo in ginocchio. Kate è così dispiaciuta che decide di assumere una particolare missione: creerà 12 sorprese per l’amico, in modo da obbligarlo a compiere dei compiti natalizi. La sua speranza è che così facendo Mitch possa ritrovare l’amore per il Natale. La tramadi Babbo Natale segreto ci svela che sarà Maggie alla fine a ricevere un’inaspettata sorpresa, sotto forma di freccia di Cupido.

Babbo Natale segreto, il cast completo

Il cast di Babbo Natale segreto accende le luci su Brooke Nevin nei panni di Maggie Chalke e Robin Dunne in quelli di Mitch O’Grady. Al loro fianco troveremo gli attori Dani Kind (Grace); Geri Hall (Rita); AC Peterson (Alan Kramer); Greg Hovanessian (Jimmy); Tess Degenstein (Brianna); Don Allison (Peter O’Grady); Scott Cavalheiro (Ryan Gallagher); Eva Greig (bambino) e Daniel Cash (John MacDonald).