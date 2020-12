Carlo Conti racconta: “Il Coronavirus stava per attaccare i miei polmoni”

Carlo Conti racconta la dura lotta contro il Coronavirus e i momenti difficili che ha dovuto affrontare in ospedale dopo la comparsa dei primi sintomi. Il conduttore negli scorsi mesi era risultato positivo al virus, annunciandolo anche sul suo profilo Instagram.

La scoperta della positività aveva spinto Conti a rimanere chiuso in casa fino alla comparsa dei primi sintomi che, si mostravano così importanti e gravi tanto da essere costretto ad andare in ospedale. Proprio lì, il conduttore ha cercato in tutti i modi di combattere con positività, pazienza e forza il momento più difficile e duro della sua vita. Quali sono state le sue affermazioni ora che sta finalmente bene ed è negativo?

Carlo Conti racconta la terribile esperienza del Covid

Il conduttore Rai ha voluto spiegare e ripercorrere i momenti difficili di cui è stato protagonista negli ultimi mesi. Carlo Conti infatti, ha voluto raccontare quanto sia stata forte la paura di morire ma in particolar modo quello che gli stava per accadere. Le sue parole sono state: “Quest’anno non mi sono fatto mancare niente” ha svelato al settimanale Oggi – .Non ho ancora capito come ho preso il Covid. Per fortuna, non l’ho passato a nessuno. Ero preoccupato soprattutto per mia moglie e mio figlio. Quando ho saputo che il loro tampone era negativo, è iniziato il sollievo. Non ho mai sentito un vero pericolo, il virus stava per attaccare i polmoni, ma i medici lo hanno fermato in tempo”.

Ora che sono diverse settimane che Carlo Conti è tornato a casa, ha voluto descrivere come passerà le feste: “Festeggeremo in cinque – ha svelato -: io, Francesca, mio figlio Matteo e i genitori di mia moglie. I miei purtroppo non ci sono più. Di solito viene una zia di Livorno a cui sono molto legato, che ci prepara il suo meraviglioso caciucco, ma quest’anno non sarà possibile”