Classifica e oroscopo venerdì 25 dicembre 2020: Natale splendido per il Sagittario, Cancro sottotono

Ecco l’oroscopo di venerdì 25 dicembre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. La settimana sta scivolando via ed eccoci già a Natale. Come trascorreranno questa giornata di festa i segni zodiacali? Natale molto promettente per il Sagittario e il Toro, mentre il Cancro sarà piuttosto sottotono. Lo Scorpione dovrà gestire al meglio la propria agitazione. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di venerdì e scopri la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di venerdì sarà un Natale sereno. Ci sarà molto da festeggiare, perché da poco ti sei liberato dall’opposizione di Saturno. D’ora in avanti sarà possibile pensare al tuo futuro con più ottimismo, anche se la strada sarà ancora piuttosto lunga e impegnativa. Servirà pazienza! Comincia da subito, sistemando un progetto che non va più avanti. 3 stelle.

Toro

Preparati a vivere un bel Natale. La Luna nel tuo segno ti regalerà energia, vitalità e una buona disponibilità verso gli altri. Il Sole e Mercurio nel segno del Capricorno aiuteranno nei rapporti, i dialoghi saranno distesi. Chi sta vivendo un periodo conflittuale con il partner, dovrà usare la massima cautela. 4 stelle.

Gemelli

Goditi questo giorno di festa con la famiglia, gli affetti più stretti. Se in amore stai vivendo qualche difficoltà, ti converrà avere prudenza, perché Venere nel segno del Sagittario e la Luna in Toro non aiuteranno. Chi è ansioso di mettersi in moto, di lavorare su un nuovo progetto, dovrà munirsi di pazienza. Non temete! I vostri successi arriveranno tutti, già a partire dai primi mesi del 2021. 4 stelle.

Cancro

Si preannuncia un Natale piuttosto sottotono e non solo per la situazione attuale che stiamo vivendo! Purtroppo il Sole e Mercurio in dissonanza potrebbero causare dei contrasti in famiglia, qualche difficoltà nel comunicare. Anche sul lavoro potresti sentirti alquanto incerto e confuso. Per fortuna la Luna sarà bellissima e ti offrirà una bella carica di energia e vitalità, voglia di non trattenere le tue emozioni. 3 stelle.

Leone

Come indica l’oroscopo di venerdì la Luna in aspetto contrario potrebbe renderti nervoso, agitato. Ci sarà chi vivrà qualche piccolo disagio, un intoppo o un po’ di caos. Per fortuna Venere e Marte saranno favorevoli. Potrai rifugiarti nell’amore, cercare il conforto che non riesci a trovare fuori. 3 stelle.

Vergine

Potrai contare su una bellissima Luna che ti renderà più vivace, aperto e socievole. Il Sole e Mercurio in Capricorno daranno una marcia in più agli affari e ai guadagni. Ma venerdì sarà Natale! Non ci sarà tempo per pensare al lavoro. In amore ti converrà andarci cauti, perché Venere dissonante potrebbe amplificare un senso di distacco, una certa incomprensione. 4 stelle.

Bilancia

Per questa giornata di festa non pensare ai problemi di lavoro e di soldi che Mercurio in quadratura continua a procurarti. Prova, piuttosto, a pensare all’amore, al futuro. Venere in aspetto armonico, Giove e Saturno interessanti: hai tutte le carte in regola per recuperare il sorriso e l’ottimismo. Ritaglia del tempo per la vita sentimentale. 4 stelle.

Scorpione

Sforzati di vivere il Natale con più serenità, anche se l’agitazione sarà tanta. Cerca di non riversarla in amore e in famiglia. Purtroppo Giove e Saturno in quadratura cominciano a farsi sentire. Avverti nell’aria una certa tensione, probabilmente dovuta alle prove che ti attenderanno più avanti. Prova a staccare le spine e a ricaricare le batterie. 2 stelle.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di venerdì sarà un Natale splendido! sarai protetto da un cielo sgombro di opposizioni planetarie. Di fronte a te si aprono orizzonti bellissimi, sia in amore che nel lavoro. Molto presto arriveranno opportunità professionali da cogliere al volo. In amore avrai Venere nel tuo segno, Marte in ottima posizione: cosa aspetti a muoverti? 5 stelle.

Capricorno

Potrai trascorrere una giornata serena in compagnia della famiglia, degli affetti più cari. Anche se Mercurio ti spronerà a non mettere da parte gli affari, i progetti di lavoro, per una volta non ascoltarlo! Non perderai le tue opportunità se dedicherai più tempo all’amore. Occhio a qualche momento di nervosismo o a piccoli disturbi fisici provocati da Marte in Ariete! 4 stelle.

Acquario

Se riuscirai a trattenere il nervosismo che la Luna in Toro potrebbe suscitarsi, il Natale trascorrerà serenamente. Del resto, avrai dalla tua parte Giove, Saturno, Venere e Marte. Sarà difficile non percepirai l’entusiasmo per un futuro promettente, per ciò che ti aspetterà nei prossimi mesi. 4 stelle.

Pesci

Si preannuncia una giornata gradevole, grazie alla Luna nel segno del Toro. Potrai recuperare l’armonia in famiglia, anche se in amore dovrai usare ancora molta cautela. Venere purtroppo continua a procurare delle tensioni, dei momenti di disagio nella coppia. 3 stelle.