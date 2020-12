Don Davide Banzato: chi è, vita privata, età – Tutto su di lui

Don Davide Banzato sarà stasera protagonista su Canale 5, infatti condurrà il grande evento del Concerto di Natale insieme a Federica Panicucci. Il noto Don Davide Banzato passerà quindi la Vigilia di Natale su Canale 5.

Don Davide Banzato è un giovane sacerdote padovano, molto attivo nel sociale che ha preso parte a numerose trasmissioni televisive di carattere religioso.

Don Davide Banzato nasce a Padova il 17 febbraio 1981, sotto il segno zodiacale dell’acquario, ed ha dunque 39 anni. Fin da bambino ha sentito una forte vocazione religiosa, difatti è sempre stato un assiduo frequentatore della Chiesa.

Ancora minorenne decide di entrare in seminario, ma la separazione dalla sua famiglia, la giovane età e la vita in collettività lo scoraggiano massimamente e così decide di abbandonare il seminario e dichiara di non voler più diventare prete.

Iniziano così per lui anni molto duri, caratterizzati da un forte , che lo spingono a vivere di eccessi, di luci e di feste.

A 21 anni, dopo un incontro con Chiara Amirante dell’associazione Nuovi Orizzonti, ritrova la sua strada e fa ritorno in seminario. È stato nominato sacerdote dal vescovo Salvatore Boccaccio. Ha iniziato un ruolo di recupero di giovani caduti nella tossicodipendenza con l’associazione Nuovi Orizzonti.

Nel 2016 è stato nominato da Papa Francesco Missionario della misericordia.

Negli anni in cui è stato lontano dal seminario ha avuto una fidanzata.