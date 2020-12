Emma Marrone: tutto sulla cantante – età, vita privata, FOTO

By

Emma Marrone è una delle cantanti più amate del mondo della musica italiana.

L’artista nasce a Firenze il 25 maggio del 1984 sotto il segno dei Gemelli e trascorre la sua infanzia a Sesto Fiorentino. Presto però si trasferisce con la famiglia a Aradeo, un paese in provincia di Lecce, luogo di origine dei suoi genitori, fatto che spiega anche il suo accento spiccatamente pugliese. La sua passione per la musica le è stata trasmessa dal padre. Anche durante il liceo Emma continua a concentrarsi sulla sua passione, e lo si capisce dalla sua tesina di maturità, che come ha argomento portante ha proprio la musica.

Emma Marrone è nata come artista in un talent, ovvero Amici Di Maria De Filippi, ha partecipato nel 2009. Questo è l’anno che le cambia la vita perché da questo momento in poi la sua carriera decolla. Nella Scuola di Amici Emma trova anche l’amore, inizia a frequentarsi con Stefano De Martino. La loro storia naufragherà solo qualche anno dopo, quando De Martino la tradisce con la bella Belen Rodriguez.

La malattia

In giovanissima età, all’età di 24 anni la bella Emma scopre di avere un tumore ovarico. la ragazza è una vera combattente e dopo un periodo di sconforto inizia a curarsi e combatte come una leonessa. Nel 2013 si è sottoposta ad un intervento e continua a sottoporsi a controlli.

Nel 2019 la cantante ha annullato tutti i suoi impegni per combattere contro una malattia non specificata. Non è stata rivelata la natura del problem, ma si è pensato ad una ricomparsa del tumore. L’importante è che la ragazza ha vinto anche questa volta.