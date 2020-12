Il Natale di Joy: trama, trailer e cast del film

Il Natale di Joy è il film che Tv8 propone per il suo pomeriggio di oggi, giovedì 24 dicembre 2020. La pellicola è diretta da Monika Mitchell e appartiene al genere commedia e sentimentale. Il titolo originale invece è Christmas Joy.

La trama de Il Natale di Joy ci permette di conoscere la protagonista, una ricercatrice che ritornerà a casa per le vacanze, dove incontrerà il suo ex fidanzato Ben. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer originale e il cast completo.

Il Natale di Joy, la trama

Joy Holbrook è una donna in carriera dal grande intuito. Lavora a Washington e sta per ottenere una promozione proprio poco prima delle vacanze, dopo aver catturato l’attenzione del CEO dell’azienda. Grazie ad una telefonata decide di ritornare d’urgenza a Crystal Falls, una cittadina del Carolina del Nord in cui ha trascorso l’infanzia: la zia si deve riprendere da un intervento e Joy desidera aiutarla. Una volta sul posto rivede anche Ben, la sua cotta del liceo. Visto che la zia Ruby ha bisogno di concentrarsi sulla propria guarigione, la donna si offre di prendere il suo posto in previsione della leggendaria gara di pasticceria della città, la Cookie Crawl. La trama de Il Natale di Joy ci rivela che la protagonista accetterà persino che Ben sia la sua spalla, anche se all’inizio non accoglierà l’idea con entusiasmo.

Il Natale di Joy, il cast completo

Il cast de Il Natale di Joy mette al centro della scena Danielle Panabaker nei panni di Joy Holbrook. Al suo fianco troveremo Matt Long per il personaggio di Ben Andrews, mentre Lucia Walter presterà il volto a Margie Carter. Sono presenti inoltre i seguenti attori: Beverley Elliot (Ruby Dempsey); Shannon Chan-Kent (Renee); Gabrielle Rose (Poppy Weatherton); Susan Hogan (Shirley Andrews); Fred Henderson (Ed Andrews); Chris Shields (Dottor Walsh); Taylor Hastings (Ashley Jules); John Shaw (Phil Finnegan) e Sean MacLean (Zeke).