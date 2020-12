Le lenticchie fanno bene? Attenzione alla risposta

Le lenticchie fanno parte della famiglia dei legumi e sono famose per la loro tipica forma sferica e piatta. La loro dimensione è abbastanza ridotta, sono però molto ricche di nutrienti. Esistono diverse tipologie di lenticchie: ci sono le lenticchie rosse (o egiziane), quelle verdi, marroni, rosa, bionde e nere. Ognuna di esse ha un sapore e delle proprietà differenti. Ma le lenticchie fanno bene? All’interno di questo articolo risponderemo a questa e ad altre domande.

Le lenticchie

In Italia vengono coltivate differenti tipologie di lenticchie. Tra esse, risaltano le lenticchie di Castelluccio di Norcia, le lenticchie di Ustica e le lenticchie di Altamura. Oltre all’Italia esistono ben altri 50 paesi che coltivano le lenticchie e quelli in cui sono maggiormente diffuse sono l’India, il Canada e la Turchia. Le lenticchie sono dei legumi estivi, la cui fioritura avviene tra maggio e luglio, ma vengono mangiate soprattutto nei mesi più freddi. In commercio esistono diverse tipologie di packaging: il vetro, la latta, oppure nelle confezioni di carta o plastica. Quando possibile, è preferibile comprarle con un packaging diverso dalla latta, perché potrebbe causare l’alterazione del sapore. Ma le lenticchie fanno bene? In barattoli di latta o meno, surgelate o secche, hanno sicuramente tantissime qualità, approfondiremo l’argomento nei prossimi paragrafi.

Le proprietà delle lenticchie

Le lenticchie sono dei legumi e, come tali, hanno una grande quantità di fibre e pochi grassi: esse, quindi, ci permettono di tenerci in forma, incrementando il senso di sazietà e a tenere sotto controllo il peso, aiutando anche a mantenere un regolare equilibrio intestinale. Le lenticchie sono sicuramente tra gli alimenti che contengono la maggior quantità (a parità di peso) di proteine vegetali, fondamentali per un idoneo apporto energetico, pur essendo prive di grassi. Le lenticchie sono anche ricche di potassio, fondamentale per mantenere a un buon livello la pressione sanguigna e preservare la salute del cuore. Il magnesio che è presente in questo legume aiuta la contrazione dei nostri muscoli e il calcio mantiene le ossa e i denti forti e sani. Il ferro, invece, che fa parte dell’emoglobina che è la proteina responsabile del trasporto dell’ossigeno, è contenuto in maggiori quantità nelle lenticchie di colore rosso. Le lenticchie sono anche ricche di vitamine, in particolare di vitamina B e C. La vitamina B ci permette di mantenere un buon tono muscolare e contribuisce al buon funzionamento del sistema nervoso. La vitamina C, invece, è un antiossidante naturale e quindi aiuta a mantenere le cellule giovani e a proteggerle da eventuali danni: in particolare, nelle lenticchie, sembra essere in grado di prevenire il cancro al colon.

Ma quindi le lenticchie fanno bene?

Ebbene si, le lenticchie fanno molto bene, riducono i trigliceridi nel sangue, favoriscono memoria e concentrazione, esercitano un controllo indiretto sulla pressione sanguigna. Sono anche povere di zuccheri, e quindi sono ideali anche per chi soffre di diabete. In conclusione, essendo le lenticchie ricche di ferro sono particolarmente adatte per le donne in stato di gravidanza ed allattamento, poiché aiutano anche la regolarità intestinale.