Lo Spirito del Natale: trama, trailer e cast del film

Lo Spirito del Natale è il film che Tv8 propone per il suo tardo pomeriggio di oggi, giovedì 24 dicembre 2020. La pellicola appartiene al genere sentimentale ed è diretta da David Jackson. Il titolo originale è The Spirit of Christmas.

La trama de Lo Spirito del Natale invece ruota attorno a Kate, un avvocato che ha sempre messo al primo posto il lavoro. L’amore però busserà presto alla sua porta. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer originale e il cast completo.

Lo Spirito del Natale, la trama

Kate è un brillante avvocato che ha sempre pensato al lavoro e che ha messo la sua vita sentimentale in secondo piano. Prima delle feste viene inviata nel Vermont per fare da mediatore alla vendita di una vecchia locanda e scopre che il perito è fuggito a causa di uno spirito che infesta la struttura. Kate però non crede ai fantasmi e decide di dormire nella pensione, non sapendo che presto farà un incontro inaspettato.

La trama de Lo Spirito del Natale ci rivela infatti che Daniel Forstythe si manifesterà presto agli occhi della donna: l’uomo è morto in circostanze misteriose 95 anni prima e non vuole che Kate rimanga nella locanda. La donna tuttavia non può andarsene per via dell’incarico ricevuto e decide di fare un patto con il fantasma: lo aiuterà a scoprire il motivo della sua morte, in modo che possa abbandonare l’Hollygrove Inn.

Lo Spirito del Natale, il cast completo

Il cast de Lo Spirito del Natale accende le luci su Jen Liley, nei panni di Kate, e Thomas Beaudoin nel ruolo di Daniel. Al loro fianco troveremo gli attori: Kati Salowsky (Lily); Steven A Miller (Charles); Alexander Gauthier (Laird); Christopher Tarjan (Oliver); Neil Casey (Mr Murray); Robert Walsh (Rafferty); Bates Wilder (Sceriffo Bell); Brett Leigh (Harry) e Joanna Herrington (Molly).