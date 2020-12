Natale a Evergreen: Un pizzico di magia – Trama, trailer e cast del film

Natale a Evergreen: Un pizzico di magia è il film che Rai 2 propone per il suo pomeriggio di oggi, giovedì 24 dicembre 2020. La pellicola verrà trasmessa attorno alle 15:30 ed è diretta da Sean McNamara. Il titolo originale invece è Christmas in Evergreen: Tidings of Joy. Il genere è sentimentale.

La trama di Natale a Evergreen: Un pizzico di magia ci racconta la storia di Kate, una giovane scrittrice che incontrerà un giorno l’amore grazie a Ben. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer originale e il cast completo.

Natale a Evergreen: Un pizzico di magia, la trama

Siamo vicini alla festa più attesa dell’anno e l’intera popolazione di Evergreen, una piccola cittadina del Vermont, sono tutti indaffarati per i preparativi. A New York invece, Katie sogna di diventare un giorno una famosa scrittrice di romanzi: ha già qualche esperienza nel settore e ha persino pubblicato il primo libro. Spera però di poter trovare l’idea perfetta per realizzare il suo secondo scritto. La sua esistenza cambia quando la madre Pam le chiede di scrivere un articolo su Evergreen per la rivista che dirige: Katie prende il compito di malavoglia, ma parte comunque alla volta della cittidina. Una volta sul posto dovrà ricredersi su tutto, a partire dal fatto di poter incontrare l’amore grazie a Ben. La trama di Natale a Evergreen: un pizzico di magia ci rivela infatti che Katie cambierà la sua personale visione sulla festa proprio grazie ai cittadini del posto, mentre cerca di comprendere quali sentimenti prova per Ben.

Natale a Evergreen: Un pizzico di magia, il cast completo

Il cast di Natale a Evergreen: un pizzico di magia è guidato da Maggie Lawson e Paul Greene. La prima interpreta la protagonista Katie Connell, mentre il secondo il giornalista Ben Baxter. Al loro fianco troveremo gli attori Rukiya Bernard (Hannah Tucker); Holly Robinson Peete (Michelle Lansing); Barbara Niven (Carol Shaw); Jill Wagner (Lisa Palmer); Ashley Williams (Allie Shaw); Patty McCormack (Nan Baxter); Colin Lawrence (Thomas Tucker); Marlon Kazadi (David Tucker); Antonio Cayonne (Elliot Lee); Keith Martin Gordey (Nick); Malcolm Stewart (Joe Shaw); Chris Cope (Ezra Green) e Michelle Martin (Megan).