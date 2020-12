Oroscopo 2021 – i segni che cambieranno lavoro

Ecco alcune anticipazioni tratte dall’Oroscopo 2021 dedicato a tutti i segni dello zodiaco. Il 2021 sarà un anno che potrebbe stravolgere la vita di alcuni segni zodiacali su tutti i fronti, anche quello lavorativo. Urano, il pianeta del cambiamento, stuzzicherà qualcuno a chiudere un percorso professionale, per cominciarne uno nuovo. Curiosi di scoprire quali saranno i segni che cambieranno il lavoro nel 2021?

Acquario

Secondo l’oroscopo 2021 sarai uno fra i segni che cambieranno lavoro. Il prossimo anno avrà il potenziale di stravolgere la tua intera esistenza. Ciò che più conta sarà osare, dedicarsi a nuovi progetti, intraprendere nuovi percorsi senza timore.

Bilancia

I tempi sono maturi per i nati in Bilancia che vorranno tentare una nuova strada professionale. Con Giove in aspetto favorevole i nuovi progetti saranno particolarmente favoriti. Alcuni mesi saranno particolarmente proficui in questo senso, come quelli primaverili o quelli autunnali.

Gemelli

Come anticipa l’oroscopo 2021 tu rientrerai nel gruppo dei segni che potrebbero cambiare lavoro. Il prossimo anno si preannuncia un anno eccezionale. Chi sarà alla ricerca di una nuova occupazione dovrà muoversi già a partire da gennaio oppure dovrà aspettare di avere il supporto di Marte.

Vergine

Il 2021 potrebbe regalarti novità importanti sul lavoro, merito di Urano in aspetto armonico. Molti nati in Vergine potrebbero perfino svegliarsi e decidere di punto in bianco di trasferirsi altrove! Anche chi ha già un lavoro sicuro potrebbe sentire la necessità di rimettersi in gioco, facendo qualcosa di nuovo.

Sagittario

Secondo l’oroscopo 2021 sarai di certo uno dei segni che cambierà lavoro! Le stelle ti inviteranno ad agire, a non restare fermo. Il 2021 sarà l’anno perfetto per cominciare nuovi progetti, per cambiare professione, aprire un’attività. Avrai ottime probabilità di realizzarti!

