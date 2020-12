Oroscopo Branko – domani venerdì 25 dicembre 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 25 dicembre 2020. La settimana trascorre velocemente ed eccoci già al giorno di Natale. Quali sorprese riserveranno gli astri a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Se sei curioso di scoprirlo, leggi l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico e rivolto ai 4 segni centrali dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani venerdì 25 dicembre 2020: Leone

Come prevede l’oroscopo di Branko domani potresti passare un Natale tranquillo, a patto che tu non ti chiuda in te stesso, in una torre d’avorio fredda e impenetrabile. Sforzati di aprirti agli altri, a chi ti vuol bene.

Previsioni Branko domani venerdì 25 dicembre 2020: Vergine

Domani splenderà una Luna stupenda. Tu sarai amato da tutti, perfino i tuoi figli faranno una tregua dagli scontri passati. Sfrutta le prossime ore per esprimere ciò che provi nei confronti degli altri, famiglia e parenti.

Oroscopo domani venerdì 25 dicembre 2020: Bilancia

Come indica l’oroscopo di Branko domani prova a trascorrere il Natale in tranquillità accanto a chi ami. Avrai dalla tua parte stelle benevole: sorridi! Stai andando incontro a un anno meraviglioso!

Oroscopo domani venerdì 25 dicembre 2020: Scorpione

Secondo le previsioni astrali di Branko domani potrai goderti il Natale con le persone a cui vuoi bene, che possono aver bisogno di te, ma soprattutto reclamano la tua presenza e il tuo affetto.