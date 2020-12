Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 25 dicembre 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 25 dicembre 2020. Siamo a Natale! Come lo trascorreranno l’Ariete, il Toro, i Gemelli e il Cancro? L’Ariete dovrà provare a recuperare un po’ di serenità, il Toro potrà godersi un Natale piacevole in compagnia di chi ama. I Gemelli dovranno pazientare, se non potranno dedicarsi ai nuovi progetti, mentre il Cancro potrebbe sentirsi un po’ sottotono. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ai primi 4 segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 25 dicembre 2020: Ariete

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti provare a recuperare un po’ di serenità Le premesse sono buone: alcuni pianeti, in opposizione per due anni, sono diventati attivi. Certo, dovrai avere pazienza per superare tutte le difficoltà, ma già dal prossimo anno qualcosa succederà. Ora come ora potresti ritrovarti solo dei lavori part time o un progetto che va risistemato.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 25 dicembre 2020: Toro

Domani potresti trascorrere un Natale davvero piacevole in compagnia di chi ami, grazie a questa bellissima Luna nel tuo segno. Se intorno a te si respirerà serenità, potrai goderti il calore della famiglia, le piccole cose, come un bel pranza, la tua casa. Per i prossimi giorni cerca di mollare le situazioni che non ti fanno stare bene e pensa più a te stesso!

Oroscopo domani venerdì 25 dicembre 2020: Gemelli

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata elettrica. La pausa forzata delle feste potrebbe renderti più smanioso e agitato del dovuto. Hai stelle che ti invitano a prendere in mano la tua vita per stravolgerla e il dover restare fermo per te diventa un intralcio ai tuoi progetti, un motivo di noia. In questi giorni sei molto stanco oppure hai solo una gran voglia di avviare un progetto che, invece, dovrà aspettare la fine delle feste. Tieni duro! I successi arriveranno.

Oroscopo domani venerdì 25 dicembre 2020: Cancro

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani dovrai impegnarti per scacciare via i pensieri malinconici e circondarti delle persone che ami. Questo Natale sarà senza dubbio un po’ più sottotono rispetto a quelli trascorsi. Anche se finalmente ti seni liberato dell’opposizione di Saturno, negli ultimi due anni ne hai passate tante! Adesso sei diventato una persona diversa, più sincera, meno disposta a mentire. Se stai vivendo un momento di agitazione, dovresti fermarti e analizzarlo con calma.