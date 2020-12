Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 25 dicembre 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 25 dicembre 2020. La settimana è scivolata via ed eccoci arrivati a Natale. Quali sorprese riserveranno le stelle a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Natale controverso per il Leone, mentre la Vergine potrà vivere una giornata interessante. Finalmente la Bilancia ritroverà un po’ di serenità, lo Scorpione al contrario dovrà usare estrema cautela. Se vuoi approfondire, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto ai 4 segni di mezzo.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 25 dicembre 2020: Leone

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un Natale piuttosto controverso. Queste giornate di festa potrebbero riportare a galla qualcosa di poco chiaro, qualcosa che ti turberà. Sa hai un’attività che non si ferma nemmeno adesso, potresti sentirti perfino nervoso. Forse all’interno di qualche famiglia sono cambiati gli equilibri, i punti di riferimento. Forse ti manca qualcuno in particolare.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 25 dicembre 2020: Vergine

Domani sarà una giornata molto interessante. La Luna in buon aspetto ti farà vivere un Natale sereno. Nelle prossime ore potresti ricevere una sorpresa, o comunque potrai fare qualcosa di interessante. Sarà un Natale che ti permetterà di accogliere nuove sfide, grazie a Giove, Saturno e Mercurio in aspetto armonico. Se negli ultimi mesi sei stato capace di fare qualcosa di importante, preparati a ottenere nuove soddisfazioni nel 2021.

Oroscopo domani venerdì 25 dicembre 2020: Bilancia

Come racconta l’oroscopo di Paolo Fox domani potrai buttarti alle spalle le tensioni dei giorni appena trascorsi e goderti un Natale più sereno. Il regalo più bello che potessi ricevere lo hai già avuto: Giove e Saturno non sono più in opposizione. D’ora in poi potrai aspettarti più forza e nuove emozioni.

Oroscopo domani venerdì 25 dicembre 2020: Scorpione

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani dovrai usare molta cautela, cercare di tenere la tua agitazione sotto controllo. Nelle prossime ore, infatti, potresti sentirti piuttosto pensieroso, annoiato, dispiaciuto, perché non potrai stare insieme a qualcuno in particolare o solo perché non vorresti stare fermo. Ci sarà chi sarà impaziente o accuserà qualche piccolo disturbo fisico. Con la Luna opposta non ti converrà nemmeno fare scelte rischiose, poco corrette.