Pagine d’amore a Natale: trama, trailer e cast del film

Pagine d’amore a Natale è il film che Canale 5 propone per il suo primo pomeriggio di oggi, giovedì 24 dicembre 2020. La pellicola verrà trasmessa alle 13:30 circa ed è diretta da Alex Wright. Appartiene al genere sentimentale e il titolo originale è Hope at Christmas.

La trama di Pagine d’amore a Natale ci parla invece di Sydney, una giovane madre single che si è divorziata da poco e che crederà di nuovo all’amore grazie a Mac. Scopriamo gli altri dettagli, il trailer originale e il cast completo.

Pagine d’amore a Natale, la trama

Sydney si è divorziata da poco e vive con la figlia Rayanne, di appena otto anni. La donna cerca di dare in qualche modo una svolta alla sua vita e voltare pagina: decide infatti di trasferirsi a Hopewell in occasione delle feste natalizie. La nonna di Sydney le ha lasciato in eredità una grande casa, ma non si tratta di un momento felice. La donna infatti è costretta a vendere la proprietà entro breve: sarà l’ultimo Natale che potrà trascorrere nella casa d’infanzia. Per fortuna l’aria natalizia che si respira nella cittadina travolgono presto madre e figlia: la prima incontra persino Bea, una vecchia signora che ha già incontrato nel suo passato e che l’aiuta a rispolverare vecchi ricordi. La trama di Pagine d’amore a Natale ci rivela che presto Sydney rimarrà conquistata dall’affascinante Mac, un insegnante rimasto vedovo da poco e che presto si avvicinerà a lei.

Pagine d’amore a Natale, il cast completo

Il cast di Pagine d’amore a Natale mette al centro della scena gli attori Scottie Thompson, che vedremo nei panni di Sydney, e Ryan Paevey che interpreterà Mac. Al loro fianco troveremo anche gli artisti Erica Tremblay (RayAnne); Collen Winton (Bea Peabody); Jan Boss (Sindaco Gray); Juliana Wimbles (Diane); Chris Shields (Lou); Dakota Guppy (Sarah); Shelby Armstrong (Hannah); Nelson Wong (Kenny Kwon); Katey Hoffman (Susan); Pete Graham (Reverendo Oliver); Kasimir Leskard (Todd); Brenda Crichlow (Clare) e Janet Glassford (Marnie).