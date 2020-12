Previsioni Bitcoin 2021: cosa accadrà?

Il tema Bitcoin è tornato in maniera preponderante sulla bocca di molti, a causa dell’incremento di valore di questo genere di valuta digitale (la cosidetta criptovaluta) negli ultimi mesi, al punto da essere ritornato argomento di attualità proprio durante la situazione pandemica venutasi a creare, ed è difficile determinare quanto questo fattore così importante può aver influito sul rialzo del valore, ecco perchè sono in molti a chiedersi se anche il prossimo anno sarà così fortunato per i Bitcoin, oppure se si andrà incontro ad una “frenata”.

Che 2021?

Il 2020 è stato in effetti un anno molto positivo per questa valuta, che è passata da un valore di circa 7mila euro di inizio anno per singolo Bitcoin fino a superare la valutazione di 20mila dollari di qualche settimana fa, per attestarsi attualmente sul quello corrente di 18.714,64 euro. Gli analisti hanno notato che se da una parte si è alzata la domanda, mentre dall’altra è diminuita l’offerta, anche al netto di un cambio di mercato in questi ultimi 12 mesi.

In molti vedono un futuro ancora più roseo per questa criptovaluta, che resta la principale in termini di valore e di utilizzo, nonchè la prima sviluppata. La banca statunitense Citigroup ipotizza un incremento cospicuo nel prossimo anno, fino a superare la soglia dei 300mila dollari, puntando sulla già sopracitata poca offerta. Altri investitori sono tuttavia più cauti e non vanno oltre un valore medio di 60mila dollari per singolo Bitcoin.

In sostanza, conviene acquistare ed investire ora su questa moneta? Il consiglio principale è attendere almeno le prime settimane del 2021, che è solitamente un periodo dove questi valori hanno una flessione, per poi risalire vertiginosamente.