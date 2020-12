Renato Zero: stasera ospite d’eccezione – Scopri dove

Renato Zero è uno dei cantanti più amati dal pubblico. Le sue canzoni non hanno età, conquistano tutto il pubblico, ed anche le più datate sono sempre attuali.

Quest’anno come tutti gli anni Mediaset regala il Concerto di Natale ai suoi telespettatori su Canale 5 a partire dalle 21:30. Dall’ Auditorium di Via della Conciliazione in Roma Federica Panicucci presenta questo grande evento. Ci saranno tanti big sia della musica italiana che internazionale. Tutti gli ospiti saranno accompagnati dall’ Orchestra Italiana del Cinema diretta dal Maestro Adriano Pennino, con la collaborazione del Maestro Emiliano Facchinetti. Tra i vari ci sarà anche il grandissimo Renato Zero.

Siamo sicuri che il grande Renato conquisterà il pubblico. Del resto è un caposaldo della musica italiana. Ha pubblicati ben 44 album e tutti con un successo strepitoso. Quest’anno per festeggiare i suoi 70 anni, compiuti il 30 Settembre, si è regalato 3 fantastici album che stanno riscuotendo un enorme successo.

Renato Zero in occasione del lockdown per il COVID-19 collabora gratuitamente con il Ministero degli Esteri per diffondere nel mondo un messaggio video di promozione della cultura italiana assieme ad Andrea Bocelli, Alberto Angela, Mezzotono, Tiziano Ferro, Massimo Ranieri, Mario Biondi, Noa, Gilberto Gil, Paolo Conte, Uto Ughi.