By

Come per tutti, anche per dame e cavalieri di Uomini e Donne, l’arrivo del nuovo anno porta desiderio di novità e cambiamenti. La prima a manifestare questo bisogno sui social è stata Roberta Di Padua, la quale potrebbe commettere un vero e proprio colpo di testa. Ma di cosa si tratterà? La dama di Cassino si è mostrata davvero diversissima sul suo profilo Instagram.

Al posto della sua chioma ramata, infatti, Roberta ha sfoggiato una cascata di capelli rosa. Forse Roberta Di Padua ha commesso un vero e proprio colpo di testa, almeno in fatto di look? Niente paura, nessuna decisione drastica per la dama di Cassino. Si tratta, infatti, soltanto di un filtro applicato da Roberta, la quale ha manifestato il desiderio di tingere di rosa i capelli, chiedendo ai suoi numerosissimi follower cosa ne pensano.

Colpo di testa per Roberta Di Padua a Uomini e Donne

In questi primi mesi, a Uomini e Donne, Roberta ha avuto diverse delusioni in amore. In particolare, quella dovuta a Michele Dentice. La dama aveva riposto molti sentimenti e aspettative nella conoscenza col personal trainer campano. Salvo, poi, ricredersi, visto il distacco di Michele nei suoi confronti. A cambiare le prospettive di Roberta, tuttavia, ci ha pensato Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere pugliese, una volta archiviata la sua storia d’amore con Ida Platano, ha deciso di tornare a Uomini e Donne per concedersi una nuova possibilità in amore. La scintilla con Roberta è scoccata nuovamente, fin dal primo incontro. Tuttavia, tra alti e bassi, il cavaliere deve ancora comprendere se, oltre alla complicità e all’attrazione, stanno nascendo anche dei veri sentimenti.

Roberta e Riccardo avevano già avuto una storia un paio di anni fa, ma poi la mancanza di sentimenti li aveva portati alla rottura. Riuscirà Roberta a conquistare definitivamente il cuore di Riccardo a Uomini e Donne?