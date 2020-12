Telegram e introduce le chat vocali di gruppo, Ecco tutte le novità in arrivo.

L’aggiornamento appena uscita sia per gli utenti Android che iOS introduce le chat vocali nei gruppi telegram.

Questa aggiornamenti li ritroveremo sul Play Store, permetterà un passo in avanti rispetto a molti concorrenti quasi fosse un regalo di telegram a premio della fiducia dei suoi utenti.

Adesso ogni gruppo telegram può diventare una chatroom vocale sempre attiva, estendendo la funzionalità delle chat private alle chat di gruppo, quest’ultime adesso possono essere usate come uffici virtuali per i team di lavoro e come lounge informali per qualsiasi comunità.

Nei gruppi più grandi ci sarà la possibilità di parlare con le persone, inoltre Il bello delle chat vocale poste un altro che mostra chi sta parlando. Questo permetterà a tutti gli utenti di essere aiutati a scegliere il momento giusto per unirsi alla conversazione per fare una pausa caffè o anche per discutere di qualche situazione in particolare.

Ma come funziona la chat vocale?oltre a unirsi ad essa e si potrà essere liberi di spostarsi nella applicazione e sfogliare le conversazioni e quindi inviare i messaggi. Si rimarrà collegati alla chat i comandi del microfono saranno visibili sullo schermo così da poterli silenziare in qualsiasi momento. Per quanto riguarda gli smartphone Android si potrà godere dell’esperienza completa tramite un widget flottante di sistema che mostrerà i controlli del microfono e con chi si sta parlando anche quando telegram sarà in background.

Quindi si potrà chattare con chiunque sia in linea o invitare altre persone tramite il menù dedicato, le chat vocali possono ospitare alcune migliaia di partecipanti. Nelle prossime settimane telegram ha dichiarato di voler perfezionare ulteriormente telegram ascoltando i feedback migliorando così la soppressione del rumore è aggiungendo nuove funzionalità come i video e la condivisione dello schermo.

Anche gli sticker saranno ottimizzati e forniranno animazioni fino a 180 frame con risoluzione è finita in meno di 50 KB. Infine per ridurre al minimo Lo spazio utilizzo utilizzato da telegram sul dispositivo basterà controllare sul menù impostazioni quindi dati e archivio e infine utilizzo archivio per ulteriori suggerimenti.

Insomma le novità in arrivo sono importanti e non finiscono qui nelle prossime settimane ci saranno ulteriori aggiornamenti dell’ applicazione. Come sempre noi vi terremo informati