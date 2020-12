Tommaso Zorzi smaschera Giulia Salemi al Gf Vip 5: “C’è già stato qualcosa”

Tommaso Zorzi continua a regalare delle perle interessanti a tutti i fan del Gf Vip 5. Il giovane influencer si è fatto apprezzare dal pubblico e anche in questo caso ha rivelato qualcosa di più su altri due concorrenti. Parliamo di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, fra cui è nato del tenero.

Secondo Tommaso Zorzi, i due non la contano giusta. In via ufficiale lei ha preso le distanze dall’ex velino, che di contro ha sottolineato che fra loro ci sarebbe solo amicizia. Tutte parole che potrebbero nascondere una verità molto diversa. Alla luce di tutto questo, il messaggio aereo inviato da Elisabetta Gregoraci al gieffino assume un significato molto particolare.

Tommaso Zorzi punta il dito e rivela un retroscena fra Salemi e Pretelli

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non la raccontano giusta: questo il punto di vista di Tommaso Zorzi, che nelle ultime ore ha avuto modo di parlare della coppia più chiacchierata della Casa. Merito del compito ricevuto da Alfonso Signorini, intenzionato a scoprire la verità sui due concorrenti. Un incarico che ha ricevuto anche Stefania Orlando, con cui Zorzi ha avuto modo di chiarire in queste ore le ultime novità sulla cronaca rosa gieffina. A quanto pare nella serata di ieri la Salemi e Pretelli si sarebbero lasciati andare, anche se entrambi non perdono occasione per ribadire che la loro sia solo una tenera amicizia. “Qui gatta ci cova”, ha detto però Tommaso Zorzi, “per me c’è già stato qualcosa”.

Giulia è stata subito interpellata dall’amico, che però non è riuscita a strapparle nulla di bocca. “Amore non puoi negare l’evidenza”, ha detto quindi il ragazzo”, siete sempre appiccicati… Non c’è niente di male”. Giulia però ha continuato a negare tutto, mantenendo la sua solita linea: “Ci troviamo bene, parliamo, siamo amici e fine. Niente di più niente di meno”.