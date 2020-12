Un Natale con i fiocchi: trama, trailer e cast del film

Un Natale con i Fiocchi è il film che Tv8 propone per la sua prima serata di oggi, giovedì 24 dicembre 2020. La pellicola risale a otto anni fa ed è diretta da Giambattista Avellino. La messa in onda è prevista per le 21:30 circa.

La trama di Un Natale con i fiocchi ci parla invece di Alex, un criminale che ruba auto e fa rapine. Grazie all’incontro inaspettato con un vecchio amico, cercherà di non perdere la sua fiducia e conquistare quella ormai persa del capobanda. Di seguito gli altri dettagli e il cast completo.

Un Natale con i fiocchi, la trama

Alex è un ladro d’auto e un rapinatore incallito: non fa altro nella vita. Durante un colpo in banca si ritrova a fare il pal e qualcosa va storto. Incrocia infatti lungo il suo cammino Lino, un vecchio amico nel frattempo diventato poliziotto. Per non farlo insospettire, accetta di dargli un passaggio fino in Commissariato. Lino però si rende conto che qualcosa non va e scopre che l’auto di Alex è in realtà rubata. Il ladro a questo punto gli racconta una storiella per non essere arrestato: ha perso il lavoro perchè esodato e ha rubato il mezzo per pagare le cure per il figlio, gravemente malato.

Lino rimane molto colpito da quanto apprende e invece di arrestare Alex lo invita a cena con la sua famiglia. L’amico di contro decide di presentarsi sul posto con Barbara, una escort che ha assunto per l’occasione e che presenterà come fidanzata. La trama di Un Natale con i fiocchi ci svela che Alex cercherà intanto di riconquistare la fiducia del capobanda, persa dopo il colpo in banca andato male.

Un Natale con i fiocchi, il cast completo

Alla guida del cast de Un Natale con i fiocchi troviamo Alessandro Gassmann nei panni di Alex Morelli. Silvio Orlando interpreta invece il poliziotto Lino Fiocchi, mentre Carla Signoris presta il volto per Claudia Fiocchi. Sono presenti inoltre gli attori: Blu Yoshimi (Alessia Fiocchi); Valentina Lodovini (Barbara); Edoardo Giusto (Attilio Arrigoni); Teo Poggi (Niccolò) e Christian Ginepro (capobanda).