Un Natale molto bizzarro: trama, trailer e cast del film

Un Natale molto bizzarro è il film che Rai 2 propone per la sua seconda serata di oggi, giovedì 24 dicembre 2020. La pellicola è diretta da Colin Theys e appartiene al genere commedia e sentimentale. Il titolo originale invece è A Very Nutty Christmas.

La trama di Un Natale molto bizzarro ci parla di Kate e un Principe Schiaccianoci molto affascinante: entrambi ritroveranno la gioia della festività grazie ad un particolare evento. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer originale e il cast completo.

Un Natale molto bizzarro, la trama

Kate è una fornaia che ha rinunciato al Natale per dedicarsi al suo lavoro. Dal punto di vista professionale è maniacale e questa sua caratteristica le ritornerà utile quando il fidanzato deciderà di scaricarla. Kate tra l’altro riceverà poco prima della festa un ordine speciale: dovrà cuocere 15 mila biscotti. Per fortuna potrà contare sull’aiuto dei due colleghi Hustin e Rosa: la sua pasticceria dopo tutto è la meta preferita dei bambini, che adorano fermarvisi dopo scuola.

Essersi ritrovata da sola e senza un amore non è facile per Kate, soprattutto perchè chiunque in città non fa che ricordarle Mark. Tornata a casa, confiderà allo Schiaccianoci il suo malessere e gli chiederà di aiutarla a superare le speranze. Kate sa bene che la statuina non le potrà essere di alcun aiuto, ma allo scoccare della mezzanotte accade l’impensabile. La trama di Un Natale molto bizzarro ci rivela che un pizzico di magia trasformerà presto lo Schiaccianoci in un uomo vero e proprio con una missione speciale: dovrà far capire a Kate che il Natale è magico e può essere pieno d’amore.

Un Natale molto bizzarro, il cast completo

Il cast di Un Natale molto bizzarro mette al centro della scena Melissa Joan Hart e Barry Watson. La prima sarà Kate Holiday, mentre il secondo lo Schiaccianoci Chip. Al loro fianco troveremo Marissa Jaret Winokur per il personaggio di Rosa e Rizwan Manji per quello di Justin. Sono presenti inoltre i seguenti attori: Conchata Ferrell (Clara); Ryan Caltagirone (Mark); Joanna Howard (Ginger); Katie McCarty (Tiffany) e Mike Sharits (Eric Franklin).