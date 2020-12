Vangelo di domani 25 Dicembre 2020: commento e Letture

Venerdì 25 dicembre 2020

Is 9, 1–6; Sal 95; Tt 2, 11–14

Vangelo secondo Luca (2, 1–14)

Natale del Signore Tempo di Natale

VANGELO

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città.

Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta.

Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio.

C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia».

E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama».

COMMENTO

Dio prorompe nella storia e nelle nostre vite. Viene a portarci un messaggio di pace e salvezza. Di fronte a questo brano rimaniamo in silenzioso ascolto della Parola di Dio. Cerchiamo di rileggere la nostra vita alla luce della fede. Proviamo a scorgere la presenza del Signore e capire come ha cambiato o riorientato le nostre esistenze. Lodiamo Dio per l’Amore senza eguali con cui ci ha amato e continua ad amarci.