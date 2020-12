Vladimir Luxuria rivela: “Mi vedo sola, ma temo più il Capodanno”

Vladimir Luxuria ha deciso di parlare a cuore aperto in una lunga intervista al settimanale Chi. Il giornale ha chiesto a diversi volti noti del mondo dello spettacolo delle dichiarazioni a caldo su questo Natale corrotto dal Covid-19.

Vladimir Luxuria non ha mai nascosto i propri sentimenti e anche in questo caso ha deciso di esternare le proprie emozioni. “Sarò da sola”, ha dichiarato, “ma su questo fronte temo di piùil Capodanno di cui sono da sempre la regina”

Vladimir Luxuria, fra solitudine e timori

Vladimir Luxuria ha sempre amato le feste e non riesce a contenere un certo malessere al solo pensiero che trascorrerà le vacanze da sola. Non è escluso tuttavia che possa decidere di partire per trascorrere il Natale in famiglia: sarà comunque una decisione che prenderà all’ultimo momento. “Siamo tutti appesi come le palle di Natale”, aggiunge con la sua nota ironia. Per l’ex politica non c’è in ballo solo la propria ed eventuale solitudine. Il suo pensiero non può che andare ai genitori, che hanno più di 70 anni. Anche per questo ha deciso di sottoporsi al tampone nel caso in cui scelga di ricongiungersi con i familiari in queste ore: “Se decido di andare, faccio il tampone il minuto prima di partire e terrò con loro le distanze e la mascherina”.

Sulla stessa scia anche il Capodanno, una festività che Vladimir Luxuria adora oltre ogni limite. Per la prima volta potrebbe ritrovarsi da sola anche in questa occasione. “Sul terrazzo di casa con una stella filante in mano”, ha detto riguardo all’ipotesi. Pochi giorni fa, Vladimir ha presentato la finale del concorso reality di Miss Universo Italia e ha assegnato la fascia Beauty Against Discrimination. Un progetto diretto da Marco Ciriaci e che ha visto le sue ultime battute lo scorso 21 dicembre.