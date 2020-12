Anticipazioni Una vita: cosa succederà nel 2021

Le anticipazioni di Una vita riaccendono i riflettori sulla soap spagnola. Il Segreto sta per dire addio ai fan italiani e il suo ‘rivale’ in tv ritornerà presto sul nostro piccolo schermo.

Le anticipazioni di Una vita del 2021 ci regaleranno diversi colpi di scena. Felipe continuerà ad essere al centro della scena e il merito riguarda ancora una volta il rapimento di Marcia. Scopriremo dove è finita la ragazza?

Anticipazioni Una vita 2021: alcuni spoiler dalla Spagna

Nei nuovi episodi della soap potremo finalmente vedere Felipe con l’animo rilassato. Le anticipazioni di Una vita del 2021 ci svelano infatti che l’avvocato riuscirà finalmente a trovare Marcia. La ragazza è stata ferita con un colpo di pistola, ma riuscirà a sopravvivere. Per poi finire ancora una volta in un tunnel oscuro che riguarda il suo passato, sempre pronto a darle il tormento. Fino ad ora abbiamo dato per scontato che il marito della Sampaio fosse morto, ma è davvero così? A quanto pare no, visto che l’uomo si presenterà ad Acacias per rovinare il sogno d’amore tra Felipe e Marcia. Ovviamente dietro a tutto questo non ci può che essere Genoveva, la super cattiva del momento.

La Dark Lady ha fatto di tutto per rovinare il futuro romantico dei due innamorati e così non c’è da stupirsi nel vederla in combutta con il marito della Sampaio. Le anticipazioni di Una vita del 2021 ci confermano invece che Emilio riuscirà finalmente a togliersi di torno Ledesma. Il ragazzo ha dovuto affrontare diverse peripezie per scrollarsi di dosso il suo passato e gli errori commessi nei confronti del futuro suocero. Emilio infatti verrà a conoscenza di un segreto che riguarda Ledesma e che sfrutterà per metterlo in fuga.