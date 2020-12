Belle & Sebastien: trama, trailer e cast del film

Belle & Sebastien è il film che Rai 1 ha scelto per il suo primo pomeriggio di oggi, venerdì 25 dicembre 2020. La pellicola andrà in onda attorno alle 14:00 ed è diretta da Nicolas Vanier. Il titolo originale è Belle et Sebastien.

La trama di Belle & Sebastien ci parla di un bambino rimasto orfano e che vive con un anziano pastore in cui rivede la figura del nonno. Un giorno incontra un cagnolone che diventerà il suo miglior amico e con cui vivrà avventure impreviste. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer e il cast completo.

Belle & Sebastien, la trama

Sebastien è un bambino di soli otto anni rimasto orfano di entrambi i genitori. Vive con il pastore Cesar, un anziano che lo ha accolto in casa come nonno adottivo e la nipote dell’uomo, Angelina. I tre vivono a Saint-Martin-de-Queyrieres, un paesino sulle Alpi francesi e messo in ginocchio dalla famigerata Bestia, a cui tutti danno la caccia. Sarà Sebastien a trovarsi di fronte alla Bestia durante le sue escursioni solitarie in montagna e deciderà di tenerla con sè, ribattezzandola Belle. Quest’ultima si rivelerà inoltre una valida amica, tanto da aggredire due soldati tedeschi nel tentativo di difendere il ragazzino. I militari e i cittadini però cercheranno di stanare la Bestia per ucciderla e l’animale verrà ferito.

Per fortuna il medico del villaggio accetterà di curare Belle, riuscendo a salvarle la vita. Il cagnolone gli dimostrerà la propria riconoscenza in seguito, quando lo proteggerà dall’attacco di un branco di lupi. La trama di Belle & Sebastien ci svela che i drammi non sono finiti: i cittadini fanno fuggire di nascosto gli ebrei per impedire che i nazisti li catturino. I tedeschi però scopriranno tutto e metteranno la montagna sottosopra.

Belle & Sebastien, il cast completo

Il cast di Belle & Sebastien è guidato da Felix Bossuet nei panni del giovane protagonista, Tchecky Karyo in quelli di Cesar e Margaux Chatelier per il personaggio di Angelina. Al loro fianco troveremo glia ttori Dimitri Storoge (dottor Guillaume); Andreas Pietschmann (Tenente Peter); Mehdi El Glaoui (André); Urbain Cancelier (Il Sindaco); Karine Adrover (Sarah); Paloma Palma (Esther); Jan Oliver Schroeder (Hans); Loic Varraut (padre di Esther); Andrée Damant (Celestine) e Tom Sommerlatte (Erich).