Bere latte e aglio fa bene? Ecco la risposta

Bere latte e aglio sembra un accostamento poco probabile, ma in realtà rientra tra i cosiddetti rimedi della nonna.

I rimedi della nonna, come tutti sappiamo, sono spesso delle valide alternative alla medicina tradizionale e solitamente hanno poche o nulle controindicazioni. Inoltre, i rimedi della nonna sono basati su ingredienti naturali facilmente reperibili sia al supermercato che nelle proprie dimore. Questo è l’esempio dell’aglio e del latte che possono essere utilizzati insieme a scopo benefico. Questi due semplici ingredienti, uniti, danno vita ad una bevanda nutriente e benefica, utile per fronteggiare i cambi di stagione e le sindromi influenzali che ne derivano.

Aglio e latte, bevanda benefica per cuore e polmoni

Bene, iniziamo con il dire che è stato dimostrato attraverso numerosi studi scientifici che consumare 10 spicchi d’aglio, sbucciati e tritati, inseriti in un composto di mezzo litro di latte con 250 ml d’acqua, e fatti bollire a fiamma bassa per almeno 10 minuti, sono un vero e proprio elisir di lunga vita per la salute, in particolare del sistema cardiocircolatorio. Questa strana bevanda è utile per tenere sotto controllo i livelli di colesterolo cattivo, detto LDL, nel sangue. Per quanto riguarda il sapore di questa bizzarra bevanda, questo è molto particolare e come tale non viene apprezzato da tutti a causa del gusto e dell’aroma particolarmente intenso. Per ovviare a questo problema è possibile aggiungere un cucchiaino di zucchero o ancora meglio di miele, per dolcificare la bevanda.

Il composto aglio-latte deve essere consumato almeno 3 volte al giorno per dare gli effetti sperati.

Un ottimo calmante e antisettico naturale

E’ stato osservato anche che bere latte con aglio tritato aiuta a conciliare il sonno e ad allontanare sintomi come insonnia, ansia e stress. Quindi la bevanda va consumata preferibilmente la sera, prima di andare a letto.

Inoltre, l’aglio è antisettico naturale e questa sua proprietà viene potenziata se abbinato al latte.

Questa bevanda giova anche al sistema immunitario, che ne esce rafforzato e pronto ad affrontare virus e batteri.

Ottimo rimedio contro ittero e sterilità

Infine, aggiungiamo a favore del consumo della bevanda a base di aglio e latte, che questa rappresenta la migliore medicina naturale per curare l’ittero e migliorare le funzioni epatiche.

Inoltre questa bevanda contiene alte dosi di minerali importanti come il selenio e contiene anche una sostanza chiamata allicina che favorisce una buona produzione di bile aiutando, quindi, a ridurre le diverse quantità di grasso che solitamente si depositano nel fegato. Affinché possiate beneficiare di questi effetti benefici, occorre consumare questa bevanda più volte al giorno e per almeno 4 o 5 giorni. Il mix aglio – latte è utile anche per favorire la fertilità, sia maschile che femminile.

Controindicazioni

Esistono delle controindicazioni e riguardano le persone sensibili dal punto di vista gastrointestinale le quali potrebbero non digerire questa bevanda e avere sintomi come nausea, diarrea, crampi addominali, reflusso gastroesofageo, vomito, gonfiore addominale. Infine, chi soffre di pressione bassa dovrebbe consultare un medico prima di consumare questa bevanda perchè è nota per ridurre la pressione alta.