Classifica e oroscopo sabato 26 dicembre 2020: Tante idee per i Gemelli, possibili colpi di fulmine per il Sagittario

Ecco l’oroscopo di sabato 26 dicembre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. Mentre viviamo il Natale con i nostri cari, diamo una sbirciata a come sarà il giorno di Santo Stefano. Quali segni saranno più favoriti dalle stelle? Il Toro avrà voglia di amare, di esprimere il proprio affetto, mentre i Gemelli saranno ansiosi di portare avanti i loro progetti. Qualche dubbio in amore affliggerà i Pesci, lo Scorpione dovrà contenere il suo nervosismo. Vuoi scoprire di più? Leggi l’oroscopo di sabato e la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di sabato ti aspetta un giorno piacevole, senza imprevisti sgraditi. Marte nel tuo segno ti fornirà energia e passionalità in abbondanza: approfittane, per recuperare un bell’affiatamento con il partner. Ricarica le pile, perché stai per cominciare un anno che ti darà grande capacità di azione, nuove opportunità per diventare più felice. 4 stelle.

Toro

Bellissimo Santo Stefano grazie alla presenza della Luna ancora nel tuo segno. Ti sveglierai con una buona vitalità e molta voglia di amore, di affetto. In aggiunta il Sole e Mercurio in buon aspetto miglioreranno i dialoghi con gli altri, renderanno i rapporti più distesi e sereni, senza quelle incomprensioni che sciupano sempre tutto. Approfittane, se di recente hai discusso con il partner. 4 stelle.

Gemelli

Sono giorni di grande fermento per i Gemelli che stanno ritrovando la loro creatività, idee e progetti validi su cui lavorare. Non c’è regalo migliore per te, eppure dovrai pazientare e goderti i ritmi lenti delle feste. Avrai tutto il tempo di raggiungere nuovi traguardi, per il momento goditi un po’ di riposo. Ne hai bisogno! 4 stelle.

Cancro

Sarai aiutato da una Luna armoniosa, anche se la voglia di stare con gli altri non sarà molta. Goditi una giornata tranquilla in famiglia, con gli affetti più vicini. Purtroppo quel Mercurio ancora in opposizione non renderà i dialoghi semplici. Se penserai al lavoro potresti sentirti piuttosto confuso o incerto e qualcuno incapperà perfino in una piccola spesa inaspettata. Mantieni la calma! Sono gli ultimi colpi di cosa del tuo periodo buio. 3 stelle.

Leone

Come indica l’oroscopo di sabato avrai la forza e la passionalità di Marte, l’amore e il fascino di Venere. Ottima giornata da trascorrere con chi ami, recuperare un rapporto dopo le ultime settimane che ti hanno visto assorbito dai problemi di lavoro. La Luna in quadratura potrebbe causare piccoli intoppi, come un ritardo se lavorerai, o qualche momento di disagio. Sii prudente! 3 stelle.

Vergine

Da un lato la Luna in Toro e Sole e Mercurio nel segno del Capricorno ti regaleranno una buona vitalità, capacità di comunicare ciò che provi e desideri, una bella carica di energia. Sfrutta la giornata per recuperare, visto che i giorni passati ti hanno messo parecchio sotto pressione. Occhio a quella Venere in aspetto contrario che potrebbe renderti un po’ malinconico, amplificare le distanze, anche psicologiche, con gli altri. 3 stelle.

Bilancia

Si preannuncia un giorno di festa sereno, da trascorrere con la persona che ami. Venere in aspetto armonico aumenta la voglia di amore, di stare con gli altri, di esprimere il tuo affetto. Peccato per quel Mercurio in Capricorno che potrebbe darti nuovi crucci riguardo i soldi. Tieni duro! Il momento duro è ormai agli sgoccioli e ti aspetta un 2021 ricco di successi. 3 stelle.

Scorpione

Sfrutta la giornata per staccare la spina dalle sfide che ti aspettano in futuro. Potresti avere una buona disponibilità economica grazie a Venere in aspetto interessante, ma ricordati con Giove e Saturno non si scherza. Dovrai metterti in riga e cominciare a ragionare con maggior prudenza e buonsenso. La Luna in opposizione potrebbe renderti più nervoso del dovuto: fai molta attenzione! 3 stelle.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di sabato sarà un Santo Stefano tranquillo, forse un po’ troppo tranquillo per un tipo come te che vivrebbe sempre sulle montagne russe. Avrai comunque modo e tempo per vivere le emozioni che desideri. In amore ti aspettano giornate ricche di opportunità, grazie a Venere nel segno. Se sei single, guardati intorno, perché il colpo di fulmine potrebbe essere dietro l’angolo. Anche sul fronte lavorativo stai per cominciare un anno eccezionale. 5 stelle.

Capricorno

Stai uscendo da un anno che ti ha messo a dura prova. Una prova che hai superato a pieni voti e adesso sei decisamente più forte, coraggioso e determinato. Anche se il Sole e Mercurio ti spingerebbero a pensare agli affari, ritaglia del tempo agli affetti, all’amore. Certo, Marte in Ariete e Venere nel segno del Sagittario potrebbero causare piccole tensioni con il partner o in famiglia, qualche momento di nervosismo. Nulla che con un po’ di attenzione non potrà essere superato. 4 stelle.

Acquario

Servirà un po’ di prudenza anche sabato, perché la Luna sarà ancora in quadratura. Nel corso della giornata potresti inciampare in un po’ di nervosismo. C’è da dire che dalla tua hai Giove e Saturno, in aggiunta ci saranno Venere e Marte. Insomma, un cielo bellissimo che sarà ancora più bello domenica, quando la Luna raggiungerà i Gemelli. Sorridi! Stai per vivere giornate ricche di emozioni. 4 stelle.

Pesci

Questa Luna così armoniosa rischiarerà anche la giornata di sabato: sfruttala, per goderti dei momenti di serenità con i tuoi affetti, in famiglia o con gli amici più fidati. Purtroppo, però, Venere nel segno del Sagittario potrebbe provocarti nuovi dubbi in amore. Più di un Pesci non sarà del tutto convinto o appagato dal suo rapporto di coppia. Non prendere decisioni azzardate e prova a rilassarti un po’. Guai a rispolverare il passato! 3 stelle.