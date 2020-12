È possibile far sparire il dolore utilizzando l’albume d’uovo? Ecco la risposta dell’esperto

Chiunque ha avuto a che fare le uova almeno una volta nella vita. Si tratta in effetti di un alimento molto utilizzato, per la realizzazione di molte ricette, specialmente in pasticceria. In pochi conoscono però le proprietà curative delle uova. Ma è vero che si può curare il dolore utilizzando l’albume d’uovo? All’interno di questo articolo risponderemo a questa e ad altre domande.

Proprietà dell’albume d’uovo

L’albume dell’uovo è una sospensione acquosa, molto ricca di proprietà curative. Al suo interno sono presenti tantissimi nutrienti, molto importanti per il nostro organismo. L’albume contiene: sali minerali, vitamine del gruppo B e proteine dall’elevato valore biologico. Le proteine in esso contenute sono considerate “nobili”, fondamentali per la nostra alimentazione, la più famosa tra queste è sicuramente l’albumina. L’organismo non riesce a sintetizzare tutti gli aminoacidi presenti in natura, perciò possono essere assunti solo attraverso alimenti come le uova.

Gli albumi hanno proprietà curative?

L’albume delle uova viene utilizzato, già dai tempi più antichi, per contrastare l’infiammazione soprattutto a livello articolare. I nutrienti presenti dentro gli albumi hanno straordinarie proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Delle frazioni proteiche molto complesse, chiamate “ovomucoidi”, sono alla base del processo antinfiammatorio. Il loro elevato potere osmotico permette a queste proteine di “attrarre” a sé i liquidi corporei interessati nel processo di infiammazione. Si tratta di un meccanismo molto simile a quello con cui una calamita attira verso di sé gli oggetti. Esattamente il fatto che si tratti di un prodotto naturale lo rendere un rimedio ideale per tutti. L’albume delle uova è una benedizione per chi ha sviluppato nel tempo allergie ai farmaci antinfiammatori. Ma si possono utilizzare gli albumi delle uova per far sparire il dolore? La risposta la troverete nel prossimo paragrafo.

Come utilizzare gli albumi per far sparire il dolore?

Per eliminare l’infiammazione ciò che dovrete fare è preparare un bendaggio che si dovrà applicare sulla zona interessata. È consigliato fare in modo che l’impacco agisca una notte intera. Questo farà si che l’albume abbia un’efficacia maggiore. Ecco come realizzare l’impacco: Unite l’albume con una dose abbondante, circa 150 grammi, di farina e amalgamare il tutto fino ad ottenere una poltiglia compatta. Applicate il composto sulla zona dolorante e applicate abbondanti strati di pellicola da cucina trasparente. Questa pellicola farà in modo che le proprietà benefiche dell’albume vengano rilasciate creando un indurimento del bendaggio molto evidente. L’ impacco assumerà una consistenza paragonabile a quella della cartapesta. Quando rimuoverete la pellicola indurita non dovrete bagnarla, in questo modo potrete nuovamente riutilizzarla. Riproducete questo procedimento per un paio di giorni, fino a quando l’infiammazione non svanirà del tutto. Far in modo che il dolore sparisca utilizzando gli albumi d’uovo potrebbe essere molto utile anche in futuro, provare per credere!