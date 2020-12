Gianni Sperti richiamo della natura | Ritorno alle origini fuori Uomini e Donne

By

Tutti lo conoscono come un ex ballerino di grande talento che ormai fa parte del jet set nostrano ormai da molti anni. Dopo aver concluso la carriera da ballerino, ha iniziato quella da opinionista di Uomini e Donne e oggi è molto amato da tutti i telespettatori del talk show sui sentimenti di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Gianni Sperti, il quale, ultimamente sta tornando alle origini e sta sentendo nuovamente il richiamo della natura.

A rivelarlo attraverso un post sul suo profilo Instagram è stato lo stesso Gianni Sperti, il quale dà molta importanza al richiamo della natura. L’ex ballerino ha raccontato più volte di aver trascorso infanzia e adolescenza in famiglia, in Puglia, e di aver sempre dato una mano a suo padre e ai suoi fratelli in molti lavori. L’opinionista di Uomini e Donne ha raccontato con orgoglio di aver coltivato la terra.

Gianni Sperti sente il richiamo della natura

Solo in un secondo momento, Gianni Sperti ha potuto far crescere il suo talento per la danza, andando a studiare nelle maggiori città d’Italia. Da giovanissimo è arrivato il successo televisivo e, dopo l’approdo a Buona Domenica, grazie a Maurizio Costanzo, anche l’amore e il matrimonio con Paola Barale. Gianni ha ripercorso alcune tappe della sua infanzia immerso nella natura attraverso un post molto profondo su Instagram.

“Ho trascorso la mia infanzia e la mia adolescenza tra i campi, coltivando la terra insieme a mio padre. Poi la vita mi ha portato via, nella grande città, tra cemento e asfalto. Ora sento nuovamente il richiamo della natura e il desiderio di vivere circondato dalla “grande bellezza””.

Ora che, ormai, vive in città da molti anni, Gianni Sperti è tornato davvero ad apprezzare le meraviglie della natura e ci si immerge appena può. I ricordi dell’infanzia nei campi accanto al padre sono davvero molto forti per Gianni, il quale è legatissimo alla sua famiglia d’origine.