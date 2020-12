Il miglior Natale della mia vita: trama, trailer e cast del film

Il miglior Natale della mia vita è il film che Rai 2 propone per il suo pomeriggio di oggi, venerdì 25 dicembre 2020. La pellicola verrà trasmessa attorno alle 15:40 ed è diretta da Nimisha Mukerji. Appartiene al genere commedia e sentimentale e il titolo originale è Christmas Unleashed.

La trama de Il miglior Natale della mia vita ci parla di Becca, una donna costretta ad unirsi all’ex fidanzato Max per ritrovare il cane scappato di casa. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer originale e il cast completo.

Il miglior Natale della mai vita, la trama

Quando il cane scappa di casa il giorno della vigilia, Becca deve accettare di unire le forze con il suo ex fidanzato pur di ritrovarlo. Fra Becca e Max non scorre buon sangue: sono fin troppo diversi e le liti sono continue. La ricerca del cucciolo tuttavia diventerà per entrambi un modo per rivedere i loro punti di vista, mentre il cucciolo li guiderà in una ricerca che durerà tutto il giorno e persino la notte. La trama de Il miglior Natale della mia vita ci rivela che i due faranno così visita a diverse persone della loro città natia nel Carolina del Nord, così come luoghi e cose che ricorderanno loro il passato trascorso insieme.

Il miglior Natale della mai vita, il cast

Il cast de Il miglior Natale della mia vita è guidato da Vanessa Lachey e Christopher Russell: la prima interpreta Becca Solano, il secondo l’ex fidanzato Max Hutton. Al loro fianco troveremo anche altri attori come Jayne Eastwood (Gram Jean); Bethany Brown (Jess); Lini Evans (Bev Hutton); Derek Green (Steve Hutton); Casey Manderson (Patrick Benfield); Lane Edwards (Benny Benfield); Dolores Drake (Signora Davies); Terence Kelly (Doug Davies); Tyreah Herbert (Sofie); Barbara Patrick (Marianne Devine) e Kheon Clarke (Charlie).