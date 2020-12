Il Natale che ho dimenticato: trama, trailer e cast del film

Il Natale che ho dimenticato è il film che Rai 2 propone per il suo preserale di oggi, venerdì 25 dicembre 2020. La pellicola è diretta da Maclain Nelson e appartiene al genere sentimentale e commedia. Il titolo originale invece è Christmas on My Mind. La messa in onda è prevista per le 18:50.

La trama de Il Natale che ho dimenticato ci parla invece di Lucy, la direttrice di una fondazione senza scopo di lucro che cercherà di recuperare i ricordi degli ultimi due anni. Scopriamo gli altri dettagli, il trailer originale e il cast completo.

Il Natale che ho dimenticato, la trama

Lucy Lovett lavora per la fondazione di famiglia a Portland, nel Maine: ha assunto il ruolo di direttrice esecutiva in seguito alla scomparsa della zia Audrey, la fondatrice. Un giorno, Lucy si precipita fuori da un negozio di abiti da sposa e scivola sul ghiaccio, sbattendo la testa. Un piccolo incidente che sembra non causare alcuna conseguenza in Lucy. La donna infatti raggiunge Bedford Harbour per incontrare il fidanzato Zach, alla guida del Roadhouse Restaurant fin dalla morte del padre. Alla sua vista, Zach rivela di essere molto sorpreso nel vedere Lucy: non sapeva più nulla di lei da quasi due anni.

Lucy scopre così di essere affetta da un’amnesia retrograda che le ha fatto perdere i ricordi degli ultimi due anni. Per aiutarla, il medico le suggerisce di condurre la sua vita in modo normale e di rimanere a Bedford Harbour per partecipare al Festival di Natale, una delle attività che era solita fare con Zach. La trama de Il Natale che ho dimenticato ci svela che i sentimenti del passato riaffioreranno entro breve in entrambi.

Il Natale che ho dimenticato, il cast completo

Il film natalizio mette in scena l’ennesima favola d’amore in cui troveremo due persone destinate a stare insieme e costrette a rimanere lontane per un incidente di percorso. Ashley Greene interpreterà Lucy Lovett, mentre Andrew W Walker sarà Zach Callahan. Il cast de Il Natale che ho dimenticato vanta anche la presenza di attori come: Donna Benedicto (Anna Hepburn); Preston Vandeslice (Beau Callahan); Clayton James (Brad Martin); Desiree Zurowski (Trudy Callahan); Debs Howard (Morgan LeBlanc); Milah Thompson (Katie); Sebastian Billingsley-Rodriguez (Ryan); Alvin Sanders (Alex Miles); Madeleine Kelders (Sarah), Natalie Gibson (Norah Elliot) e Paralee Cook (Audrey Lovett).