Il Segreto si prepara all’addio: quando andranno in onda le ultime puntate

Il Segreto si prepara a dare un addio definitivo anche ai fan italiani. Lo scorso febbraio, Antenna 3 ha annunciato il triste evento ai fan spagnoli e la soap ha chiuso i battenti nel maggio successivo. In Italia invece lo show sta proseguendo indisturbato, anche se ci dobbiamo preparare a lasciare andare tutti gli abitanti di Puente Viejo.

Il Segreto infatti si trova per adesso in pausa natalizia: le emittenti, come di consueto, hanno deciso di popolare i loro palinsesti di film e programmi dedicati alla festa più luccicosa dell’anno. Quando andranno in onda gli ultimi episodi della soap?

Il Segreto chiuderà presto: quando ci saranno le ultime puntate

Il Segreto sta per calare il sipario e i fan della soap iberica lo sanno bene. Siamo ancora in attesa di sapere quale programma lo sostituirà su Canale 5: si mormora sull’arrivo di una nuova soap che farà girare la testa ai telespettatori. Anche se ci sono grosse probabilità che sarà DayDreamer con Can Yaman a prendere il posto de El Secreto de Puente Viejo. Dopo nove anni di messa in onda, la nostalgia non può che travolgere tutti gli ammiratori che per molto tempo hanno seguito le vicende di Pepa, Donna Francisca, Ramon, Maria e Gonzalo e tutti gli altri. A tenere banco una trama fatta di intrighi, colpi di scena e amori, fra cui quello tra Adolfo e Marta.

Quando andranno in onda le ultime puntate de Il Segreto? Dovremo stare con il fiato sospeso fino al prossimo gennaio, quando la soap potrebbe riprendere la sua corsa in tv. Forse addirittura attorno all’11 gennaio 2021, subito dopo la fine delle festività. Per quanto riguarda la trama, riprenderemo da dove abbiamo lasciato. Donna Bergona vuole recuperare il tempo con le figlie, ma Manuela teme che la donna non sia guarita. Raimundo intanto migliora sempre di più, mentre Filiberto fa il suo ritorno a casa. In ballo l’amore tormentato tra Adolfo e Marta: lui ha appena sposato Rosa, anche se Donna Isabel ha fatto di tutto per impedirglielo.