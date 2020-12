Muore a 37 anni Maxim Tsigalko, l’ex talento da 2000 goal di Championship Manager

Scompare prematuramente, per motivazioni ancora non del tutto chiare, un nome che a molti non dirà moltissimo, ma che farà riaffiorare ricordi nostalgici a tutti i giocatori del celebre manageriale Championship Manager e Football Manager: Maxim Tsigalko, ex calciatore di nazionalità bielorussa, è venuto a mancare all’età di 37 anni.

Un talento “virtuale”

Il nome di Tsigalko infatti nei primi anni 2000 divene famoso per gli appassionati di questo manageriale calcistico, visto che in pochissimi l’avevano visto giocare sul serio: le statistiche dell’allora giovanissimo attaccante centrale erano quelle di un futuro crack del calcio mondiale, tant’è che molti giocatori lo acquistavano ad occhi chiusi.

Anche nella realtà il centravanti ebbe un avvio di carriera molto promettente, con apparizioni brillanti con la propria nazionale giovanile e mettendo a segno numerosi goal con la casacca della Dinamo Minsk, dove giocherà per 3 anni, dal 2001 al 2004, prima di trasferirsi al Naftan e tentare l’avventura all’estero, dapprima in Kazakistan, al Qaýsar e in Armenia dove vestirà la maglia del Banants, prima di ritornare “a casa”, Savit Mahileu dove si ritira a soli 26 anni a causa di problemi fisici che hanno condizionato la sua carriera.

Record manageriali

Lo sfortunato attaccante è stato l’unico in grado di segnare, seppur solo nel già citato manageriale, più di 2000 reti, diventando quindi il calciatore più prolifico nella storia della serie dei Championship Manager. Per tutti gli amanti del manageriale Tsigalko sarà ricordato sopratutto per rappresentare l’investimento sicuro, dato che nel gioco era possibile acquistarlo ad un prezzo molto conveniente, riuscendo in pochi anni a trasformarsi in una sorta di fuoriclasse assoluto.

Lui stesso ha ammesso successivamente che era affatto consapevole di una tale popolarità in un gioco che neanche conosceva: recentemente aveva ammesso che questo avrebbe potuto arricchirlo, ma era troppo tardi, visto che Tsigalko ha avuto difficoltà a trovare lavoro dopo aver appeso le scarpe al chiodo.