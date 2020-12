Natale a Bramble House: trama, trailer e cast del film

Natale a Bramble House è il film che Canale 5 propone per il suo pomeriggio di oggi, venerdì 25 dicembre 2020. La pellicola verrà trasmessa verso le 16:50 ed è diretta da Steven R Monroe. Il genere è commedia e sentimentale, mentre il titolo originale è A Bramble House Christmas.

La trama di Natale a Bramble House di Finn, un uomo che deve fare i conti con la perdita del padre e con la scoperta che l’uomo ha lasciato una parte dell’eredità all’infermiera che si è presa cura di lui. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer originale e il cast completo.

Natale a Bramble House, la trama

Finn Conrad ha perso il padre da poco: l’uomo ha scelto di lasciare una parte della sua eredità a Willa Fairchild, l’infermiera che si è occupata di lui negli ultimi due mesi. La donna conquista così 50 mila dollari ma Finn non digerisce bene la cosa e decide di conoscerla da vicino. Adotta una finta identità e si reca al bed and breakfast che Willa ha acquistato di recente, convinto che si tratti in realtà di un’imbrogliona. Finn tuttavia rimarrà sorpreso nello scoprire che la donna è del tutto diversa e che sta investendo al meglio l’eredità. La trama di Natale a Bramble House ci rivela che i due inizieranno a conoscere meglio fino a provare dei sentimenti reciproci. Finn però deve ancora dirle la verità su chi sia davvero.

Natale a Bramble House, il cast completo

Il cast di Natale a Bramble House mette al centro della scena Autumns Reeser nei panni di Willa Fairchild e David Haydn-Jones per il personaggio di Fin Conrad. La protagonista è conosciuta anche per aver lavorato con Miley Cyrus in So Undercover. La giovane cantante e attrice tuttavia non compare in questo film. Sono presenti inoltre gli attori: Liam Hughes (Scout); Andrew Airlie (Ken); Teryl Rothery (Mable); Bruce Dawson (Greg); Julia Benson (Molly); Hilary Jardine (Sage) e Lyla Marlow (Savannah).