Natale al Plaza: trama, trailer e cast del film

Natale al Plaza è il film che Rai 2 offre per la sua prima serata di oggi, venerdì 25 dicembre 2020. La pellicola verrà trasmessa attorno alle 21:20 e appartiene al genere commedia e sentimentale. La regia è di Ron Oliver mentre il titolo originale è Christmas at the Plaza.

La trama di Natale al Plaza ci racconta la love story fra Jessica e Nick. La prima è un’esperta di Storia che si ritroverà ad occuparsi del Plaza Hotel in occasione delle feste. Ed è lì che incontrerà il decoratore Nick. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer originale e il cast completo.

Natale al Plaza, la trama

Jessica riceve un importante incarico da svolgere in uno degli alberghi più esclusivi di tutto il mondo, il Plaza Hotel. La donna infatti è un’esperta di Storia e deve preoccuparsi di curare l’immagine della struttura nel corso del periodo natalizio. Il direttivo vorrebbe che il Plaza diventasse simbolo dello spirito natalizio e si allontanasse dal concept materiale. Per portare a casa l’obiettivo, Jessica dovrà farsi aiutare dallo staff del posto e in particolare da Nick, un decoratore di interni con cui scoprirà piano piano la magia di questa importante festa annuale. La trama di Natale al Plaza ci rivela che fra i due sboccerà presto l’amore.

Natale al Plaza, il cast completo

Alla guida del cast di Natale al Plaza troviamo Elizabeth Henstridge nei panni di Jessica Cooper. L’attrice è conosciuta anche per altri lavori, fra cui il personaggio di Jemma Simmons nella celebre serie tv della Marvel Agent’s of SHIELD. Al suo fianco troveremo in questa occasione Ryan Paevey nei panni di Nick Perrelli. Il film si avvale inoltre della presenza di altri attori, come Brice Davison (Reginald Brookwater); Julia Duffy (Amanda Clark); Karen Holnee (Cassidy); David Lafontaine (Dennis Park); Nelson Wong (Kenny Kwan); Wanda Cannon (Lana); Adam Hurtig (Jeremy Brookwater); Emilea Wilson (Alicia); Tom Young (Nick Senior); Rebecca Street (Marie); Gerardo Gismondi (Max); Stephanie Sy (Desiree) e John B Lowe (Franklin Collins).